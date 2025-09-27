Partizan vodi protiv OFK Beograda.
golčina
OVAKO JE PARTIZAN POVEO U ZAJEČARU: Majstoriski gol kapitena Vanje Dragojevića - pod prečku! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana vode u Zaječaru protiv OFK Beograda sa 1:0 u meču 10. kola Superlige Srbije.
Vodeći gol Partizanu doneo je njegov kapiten Vanja Dragojević, prelepim pogotkom u 42. minutu prvog poluvremena.
Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Povukao je loptu i odlučio da sa nekih 18 metara šutira, jako i precizno pod prečku za 1:0!
Pogledajte:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši