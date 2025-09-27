Slušaj vest

Fudbaleri Partizana vode u Zaječaru protiv OFK Beograda sa 1:0 u meču 10. kola Superlige Srbije.

Vodeći gol Partizanu doneo je njegov kapiten Vanja Dragojević, prelepim pogotkom u 42. minutu prvog poluvremena.

Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Povukao je loptu i odlučio da sa nekih 18 metara šutira, jako i precizno pod prečku za 1:0!

Pogledajte:

FK Partizan

BONUS VIDEO:

Podrška fudbalerima Partizana posle poraza u derbiju Izvor: Kurir sport