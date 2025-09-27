Slušaj vest

Fudbaleri Atletika pobedili su na svom terenu Real sa 5:2 u 177. madridskom derbiju, u utakmici sedmog kola španskog prvenstva,

Nestvarna pobeda Atletiko Madrida, a tako nešto se nije videlo 75 godina.

Atletiko Madrid je poslednji put postigao pet golova i pobedio Real Madrid daleke 1950. godine.

Tog 12. novembra, na stadionu "Visente Kalderon" Atletiko je pobedio Real Madrid rezultatom 6:3.

Sada su igrači Atletika meč otvorili golom u 14. minutu, a strelci za crveno bele bili su Le Norman, Serlot, Alvares i Grizman, dok su za Real Madrid pogađali Mbape i Guler.

Na ovom susretu je ispisana istorija i dobili smo još jedan interesantan podatak. Alvaresovim golom iz slobodnog udarca za 4:2 je viđen gol koji na takav način nije postignut 17 godina.

Simao je pre 17 godina poslednji put matirao Real iz slobodnog udarca, a tada je Atletiko pobedio rezultatom 2:1.

