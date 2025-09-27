Fudbaleri Javora pobedili su na svom terenu u Ivanjici Radnički iz Niša 2:1, u utakmici 10. kola Super lige Srbije.
SVA TRI BODA OSTALA U IVANJICI: Radonjić prvencem u završnici srušio Radnički
Javor je poveo u 28. minutu golom koji je postigao Lue Bajere Žunior, a izjednačio je Radomir Milosavljević u 67. minutu.
Pobedu domaćima doneo je Aleksa Radonjić u 86. minutu.
Javor je ostvario drugu pobedu u ligi i ima 10 bodova na 10. mestu na tabeli iz devet utakmica.
Ekipa iz Niša odigrala je 10 utakmica i zauzima 14. mesto na tabeli sa osam bodova.
(Beta)
