Dvostruki strelac u ekipi Ajntrahta bio je Robin Koh, koji je postigao golove u 11. i 47. minutu.

Golove su postigli i Ansgar Knauf u 15. minutu, Jonatan Burkart u 35, Fares Šaibi u 39. i Džan Jilmaz Uzun u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Posle njih golove su postigla četvorica igrača Borusije. Prvo je strelac bio Jens Kastrop u 72. minutu, a zatim su golove postigli Haris Tabaković u 78, Janis Engelhart u 83. i Grant-Leon Ranos u devetom minutu nadoknade vremena.

Ajntraht je prekinuo niz od dva poraza i posle treće pobede popeo se na četvrto mesto na tabeli sa devet bodova.

Borusija Menhengladbah jedina je bez pobede u ligi i poslednja je na tabeli sa dva boda.

(Beta)

