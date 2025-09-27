Fudbaleri Ajntrahta iz Frankfurta pobedili su u Menhengladbahu domaću Borusiju 6:4, u utakmici petog kola Bundeslige.
LUDNICA U MENHENGLADBAHU - PALO 10 GOLOVA: Ajntraht pobedio Borusiju u spektakularnoj goleadi
Dvostruki strelac u ekipi Ajntrahta bio je Robin Koh, koji je postigao golove u 11. i 47. minutu.
Golove su postigli i Ansgar Knauf u 15. minutu, Jonatan Burkart u 35, Fares Šaibi u 39. i Džan Jilmaz Uzun u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Posle njih golove su postigla četvorica igrača Borusije. Prvo je strelac bio Jens Kastrop u 72. minutu, a zatim su golove postigli Haris Tabaković u 78, Janis Engelhart u 83. i Grant-Leon Ranos u devetom minutu nadoknade vremena.
Ajntraht je prekinuo niz od dva poraza i posle treće pobede popeo se na četvrto mesto na tabeli sa devet bodova.
Borusija Menhengladbah jedina je bez pobede u ligi i poslednja je na tabeli sa dva boda.
