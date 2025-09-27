Slušaj vest

Jedini gol postigao je Takuma Asano u 37. minutu.

Majorka je ostvarila prvu pobedu i zauzima 18. mesto na tabeli sa pet bodova.

Alaves je posle trećeg poraza 10. na tabeli sa osam bodova.

Ranije danas Hetafe i Levante odigrali su nerešeno 1:1, a Atletiko je u velikom madridskom derbiju pobedio Real 5:2.

Kasnije igraju Viljareal - Atletik Bilbao.

(Beta)

