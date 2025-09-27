Fudbaleri Majorke pobedili su na svom terenu Alaves 1:0, u utakmici sedmog kola španskog prvenstva.
TAKUMA ASANO POBEDIO ZA PRVI TRIJUMF MAJORKE: Alaves upisao treći poraz u Primeri
Jedini gol postigao je Takuma Asano u 37. minutu.
Majorka je ostvarila prvu pobedu i zauzima 18. mesto na tabeli sa pet bodova.
Alaves je posle trećeg poraza 10. na tabeli sa osam bodova.
Ranije danas Hetafe i Levante odigrali su nerešeno 1:1, a Atletiko je u velikom madridskom derbiju pobedio Real 5:2.
Kasnije igraju Viljareal - Atletik Bilbao.
(Beta)
