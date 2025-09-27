Slušaj vest

Železničar je poveo golom koji je Kvaku Karikari postigao u 28. minutu, a Vojvodina je izjednačila golom Lazara Ranđelovića u 63. minutu.

Vojvodina je u poslednje dve utakmice bez pobede i ima 18 bodova na trećem mestu na tabeli posle devet odigranih utakmica.

Železničar je osvojio 13 bodova u 10 mečeva i zauzima sedmo mesto na tabeli.

Ranije danas Javor je u Ivanjici pobedio Radnički iz Niša 2:1, a Partizan je u Zaječaru pobedio OFK Beograd 2:0.

