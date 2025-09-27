Fudbaleri Vojvodine odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Železničara iz Pančeva, u utakmici 10. kola Super lige Srbije.
ŽELEZNIČAR ODNEO BOD IZ NOVOG SADA: Ranđelović spasio Vojvodinu poraza
Železničar je poveo golom koji je Kvaku Karikari postigao u 28. minutu, a Vojvodina je izjednačila golom Lazara Ranđelovića u 63. minutu.
Vojvodina je u poslednje dve utakmice bez pobede i ima 18 bodova na trećem mestu na tabeli posle devet odigranih utakmica.
Železničar je osvojio 13 bodova u 10 mečeva i zauzima sedmo mesto na tabeli.
Ranije danas Javor je u Ivanjici pobedio Radnički iz Niša 2:1, a Partizan je u Zaječaru pobedio OFK Beograd 2:0.
(Beta)
