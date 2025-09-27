Slušaj vest

Fudbaleri PSŽ-a rutinski su savladali Okser sa 2:0 u šestom kolu Lige 1.

Čitav meč je nekako bio u tonu osvajanja Zlatne lopte Usmana Dembelea. Nisu navijači zaboravili da ispoštuju svog ljubimca, te je razvijena sjajna koreografija u tu čast.

1/6 Vidi galeriju Dodela Zlatne lopte u Parizu 2025. Foto: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Poveo je PSŽ posle uigrane akcije iz prekida, a centaršut Vitinje je u mrežu prosledio Zabarnji.

Tekao je meč pod kontrolom Parižana, da bi vođstvo duplirao Beraldo, posle još jedne proverene akcije posle prekida, a sada je asistent bio Madžulu.

Sve posle toga je bilo odrađivanje posla i rutinska tri boda za aktuelnog šampiona Francuske.

BONUS VIDEO: