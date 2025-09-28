Slušaj vest

 Fudbaleri TSC-a pobedili su danas na svom terenu u Bačkoj Topoli ekipu Novog Pazara 1:0, u 10. kolu Super lige Srbije.Strelac pobedonosnog gola bio je Dragoljub Savić u 58. minutu.

TSC je peti sa 14 bodova, a Novi Pazar je na četvrtom mestu sa bodom više.

U narednom kolu, TSC će gostovati Železničaru, dok će Novi Pazar dočekati Mladost.

Ne propustiteFudbalUSPEH TSC I SRPSKOG FUDBALA NIJE PROŠAO NEZAPAŽENO: Janošu Žemberiju nagrada za sportski proboj i inspiraciju generacijama
Janoš Žemberi, na Simposaru u Sarajevu
FudbalČUKARIČKI POBEDIO TSC: Ekipa sa Banovog brda prekinula niz od dva poraza i skočila na peto mesto
CUKARICKI-TSC_23.JPG
FudbalTSC STIŽE NA BANOVO BRDO, KALEZIĆ SE NADA POBEDI: "Idemo u Beograd po tri boda i želimo da igramo našu igru"
Darije Kalezić
FudbalPAO POTPIS USRED SEZONE: Sve je dogovoreno, veliki posao je završen!
zvezda-tsc-325397 (1).JPG

Izlazak fudbalera Crvena zvezda - Seltik Izvor: MONDO/Dušan Ninković