SUPERLIGA SRBIJE
MINIMALAC DOMAĆINA U BAČKOJ TOPOLI: Fudbaleri TSC-a pobedili Novi Pazar
Fudbaleri TSC-a pobedili su danas na svom terenu u Bačkoj Topoli ekipu Novog Pazara 1:0, u 10. kolu Super lige Srbije.Strelac pobedonosnog gola bio je Dragoljub Savić u 58. minutu.
TSC je peti sa 14 bodova, a Novi Pazar je na četvrtom mestu sa bodom više.
U narednom kolu, TSC će gostovati Železničaru, dok će Novi Pazar dočekati Mladost.
