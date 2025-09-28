Radnički 1923 poveo usred Beograda!
gosti vode
ŠOK NA MARAKANI: Stojković na udaru, Radnički zaledio Crvenu zvezdu! (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde dočekali su Radnički 1923 na stadionu "Rajko Mitić" u 10. kolu Superlige Srbije.
Golman Radničkog, nekadašnji as Zvezde i Partizana Vladimir Stojković, našao se na udaru "delija"!
Baš u tim momentima gosti su šokirali sve na Marakani i došli do vodećeg gola.
Ester Sokler je bio strelac za Kragujevčane - Slovenac je dobio upotrebljivu loptu sa desne strane, ispred sebe je imao samo Lekovića kojeg se oslobodio već u prijemu lopte - zaista sjajan potez - i potom rutinski matirao Mateusa.
