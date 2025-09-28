Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde ugostili su u 10. kolu Superlige Srbije Radnički 1923, a Kragujevčani nakon 45 minuta fudbala na Marakani vode sa 1:0.

Bivši golman Crvene zvezde i Partizana, a sada čuvar mreže Radničkog Vladimir Stojković, našao se na udaru "delija".

Vladimir Stojković sa suprugom Valentinom Foto: Damir Dervišagić

Naime, malo posle početka meča navijači Zvezde su podigli transparent na kojem je pisalo:

- Kakav golman takvi navijači, izdaju i preleću i misle da su jači - poručuju "delije".

Delije transparent Vladimir Stojković
Delije transparent Vladimir Stojković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

