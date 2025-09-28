Vladimir Stojković na udaru navijača Crvene zvezde.
strašno
UŽAS NA "MARAKANI": Petarda eksplodirala pored Vladimira Stojkovića, srušio se na zemlju - strašne scene na stadionu Crvene zvezde! (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde ugostili su Radnički 1923 u meču 10. kola Superlige Srbije.
Sredinom drugog poluvremena dogodila se strašna scena na Marakani, kada je petarda eksplodirala pored Vladimira Stojkovića, koji se nakon toga srušio na teren.
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
"Delije" su bacile petradu u pravcu Stojkovića, koja je "pukla" tik pored golmana Radničkog. Kasnije su to ponovile i sudija je morao da prekine meč.
