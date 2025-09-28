Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde ugostili su Radnički 1923 u meču 10. kola Superlige Srbije.

Sredinom drugog poluvremena dogodila se strašna scena na Marakani, kada je petarda eksplodirala pored Vladimira Stojkovića, koji se nakon toga srušio na teren.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Delije" su bacile petradu u pravcu Stojkovića, koja je "pukla" tik pored golmana Radničkog. Kasnije su to ponovile i sudija je morao da prekine meč.

Ne propustiteFudbalCRNI BRUNO, ŠTA URADI? Zbog ovoga je Duarte dobio crveni karton i napravio veliki problem Zvezdi! (VIDEO)
bruno duarte.jpg
Fudbal"DELIJE" ISPROZIVALE VLADIMIRA STOJKOVIĆA: Pale teške reči na utakmici Zvezde i Radničkog: "Kakav golman..."! (FOTO)
partizan-radnicki 1923-22576.JPG
FudbalŠOK NA MARAKANI: Stojković na udaru, Radnički zaledio Crvenu zvezdu! (VIDEO)
Vladimir Stojković
FudbalRIVAL CRVENE ZVEZDE U LIGI EVROPE SE RASPADA! Tonu kao sekira!
Fudbaleri Crvene zvezde na utakmici protiv Seltika

BONUS VIDEO:

Delije odale pocast Savu Delicu Izvor: MONDO