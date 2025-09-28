Slušaj vest

Fudbaleri Lečea i Bolonje odigrali su večeras nerešeno 2:2, u meču petog kola italijanske Serije A.

Do prednosti je u 13. minutu došla ekipa Lečea, a pogodak je postigao Lasana Kulibali.

Bolonja je u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena izjednačila, pošto je sa penala siguran bio Rikardo Orsolini.

Do preokreta Bolonja dolazi u 71. minutu golom Jensa Odgora, dok je bod domaćem timu doneo Frančesko Kamarda u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Srpski fudbaler Nikola Štulić igrao je do 66. minuta za ekipu Lečea.

Bolonja na devetoj poziciji Serije A ima sedam bodova, a Leče na poslednjem, 20. mestu, ima dva boda.

U narednom kolu Bolonja dočekuje Pizu, dok Leče gostuje Parmi.