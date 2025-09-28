Bolonja na devetoj poziciji Serije A ima sedam bodova, a Leče na poslednjem, 20. mestu, ima dva boda
ŠOK ZAVRŠNICA NA STADIONU VIA DEL MARE: Leče u dubokoj nadoknadi do boda protiv Bolonje
Fudbaleri Lečea i Bolonje odigrali su večeras nerešeno 2:2, u meču petog kola italijanske Serije A.
Do prednosti je u 13. minutu došla ekipa Lečea, a pogodak je postigao Lasana Kulibali.
Bolonja je u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena izjednačila, pošto je sa penala siguran bio Rikardo Orsolini.
Do preokreta Bolonja dolazi u 71. minutu golom Jensa Odgora, dok je bod domaćem timu doneo Frančesko Kamarda u četvrtom minutu sudijske nadoknade.
Srpski fudbaler Nikola Štulić igrao je do 66. minuta za ekipu Lečea.
Bolonja na devetoj poziciji Serije A ima sedam bodova, a Leče na poslednjem, 20. mestu, ima dva boda.
U narednom kolu Bolonja dočekuje Pizu, dok Leče gostuje Parmi.
