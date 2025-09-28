Tokom utakmice protiv Radničkog iz Kragujevca, navijači Crvene zvezde su na severnoj tribini podigli transparent podrške generalu Pavkoviću
DELIJE POZDRAVILE GENERALA: Navijači Crvene zvezde su ovom porukom dočekale povratak Nebojše Pavkovića
Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu doneo je odluku da Nebojšu Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Avion Vlade Srbije u kom se nalazi nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković, sleteo je u Beograd u kasnim popodnevnim satima nakon poletanja iz Finske.
Po dolasku u Beograd, general Nebojša Pavković je prebačen sanitetom na VMA.
Tokom utakmice protiv Radničkog iz Kragujevca, navijači Crvene zvezde su na severnoj tribini podigli transparent podrške generalu Pavkoviću.
"Dobro došao kući generale!", pisalo je na transparentu.
Transparent upućen Nebojši Pavkoviću Foto: Screenshot
