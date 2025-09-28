"Utakmica nije počela kako treba. Napravili smo jednu grešku i Radnički nas je kaznio i onda je krenulo po zlu, sve ovo može da se stavi pod jedan dan kada vam ništa ne ide. Bruno sigurno nije video igrača kod crvenog kartona, ali tako je kako je. Pokušali smo da napravimo izmene, rekao sam igračima da daju sve od sebe. Jako je teško da se prebacimo iz Evrope u domaće prvenstvo. Igrali smo hazarderski, bog nas je nagradio za ova dva gola i mislim da smo zasluženo pobedili", rekao je Milojević