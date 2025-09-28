MILOJEVIĆ POSLE TRILERA SA RADNIČKIM: Igrali smo hazarderski, Bog nas je nagradio...
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnički iz Kragujevca na svom stadionu rezultatom 2:1 u utakmici 10. kola Superlige Srbije.
Vodeći gol za Radnički postigao je Sokler u 21. minutu. Zvezdi su pobedu doneli Leković u 90. i Ivanić u petom minutu nadoknade vremena.
Zvezda je prva na tabeli sa 24 bodom iz osam mečeva, dva više od Partizana koji ima 22, ali i meč više. Radnički je ostao na 13 bodova iz deset utakmica.
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izneo je svoje impresije posle ludog meča na Marakani.
"Utakmica nije počela kako treba. Napravili smo jednu grešku i Radnički nas je kaznio i onda je krenulo po zlu, sve ovo može da se stavi pod jedan dan kada vam ništa ne ide. Bruno sigurno nije video igrača kod crvenog kartona, ali tako je kako je. Pokušali smo da napravimo izmene, rekao sam igračima da daju sve od sebe. Jako je teško da se prebacimo iz Evrope u domaće prvenstvo. Igrali smo hazarderski, bog nas je nagradio za ova dva gola i mislim da smo zasluženo pobedili", rekao je Milojević