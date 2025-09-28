Slušaj vest

Fudbaleri Union Berlina i HSV-a odigrali su večeras nerešeno 0:0, u utakmici petog kola Bundeslige.Tim iz glavnog grada Nemačke do vođstva je mogao u 10. minutu, kada je loptu na "belu tačku" stavio srpski fudbaler Andrej Ilić.

Andrej Ilić

Ilićev udarac sa penala na kraju je odbranio golman HSV-a Danijel Hojer Fernandeš.

HSV je u osmom minutu nadoknade drugog poluvremena ostao sa igračem manje, pošto je crveni karton dobio Fabio Vieira.

Union Berlin zauzima 11. mesto na tabeli Bundeslige sa sedam bodova, dok je HSV 13. sa dva boda manje.

U sledećem kolu Union Berlin gostuje Bajer Leverkuzenu, a HSV dočekuje Majnc.

Ranije danas Štutgart je na gostovanju pobedio Keln sa 2:1.