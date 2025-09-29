"SMEJE SE, A TI NJEMU DAŠ DA IZVEDE PENAL" Bivši as Zvezde osuo žestoku paljbu posle blamaže Milsona: Udarite ga po džepu, pa će drugi put da razmisli!
Bivši igrač Crvene zvezde, Marko Perović, prokomentarisao je na društvenim mrežama katastrofalno izdanje Felisija Milsona na meču protiv Radničkog.
Crvena zvezda je u 10. kolu Superlige Srbije posle velikog prekoreta u nadoknadi meča, sa igračem manje, savladala Radnički 1923 rezultatom 2:1.
Izuzetno uzbudljiv meč na Marakani obeležio je i sraman promašaj Felisija Milsona sa bele tačke. Naime, u 58. minutu dosuđen je jedanaeseterac za crveno-bele, a odgovornost da izvede najstrožu kaznu preuzeo je Milson. Međutim, to je uradio na kranje blamantan način. Okliznuo se prilikom udarca, dva puta dodirnuo loptu i poslao je pored gola. Tako je upropastio sjajnu priliku da donese svom timu izjednačenje na meču.
Nedugo nakon sramnog promašaja trener Milojević izveo je Milsona iz igre i uveo Nemanju Radonjića.
Nakon meča bivši as Zvezde Marko Perović osuo je paljbu po Milsonu i predložio klubu da ga novčano kazni.
"Sve razumem, ali pored naših igrača i ovo malo što ih ima, ti daš Milsonu - koji se smeje i deluje neozbiljno u svakom pogledu - da izvede penal. I treba da se prekine utakmica i da se udari po džepu, jer ionako su lepo plaćeni, pa će drugi put malo da razmisli gde igra i gde je došao", napisao je Perović na društvenim mrežama.
Pogledajte kako je Milson izveo jedanaesterac:
