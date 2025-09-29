Slušaj vest

Bivši igrač Crvene zvezde, Marko Perović, prokomentarisao je na društvenim mrežama katastrofalno izdanje Felisija Milsona na meču protiv Radničkog.

Crvena zvezda je u 10. kolu Superlige Srbije posle velikog prekoreta u nadoknadi meča, sa igračem manje, savladala Radnički 1923 rezultatom 2:1.

Izuzetno uzbudljiv meč na Marakani obeležio je i sraman promašaj Felisija Milsona sa bele tačke. Naime, u 58. minutu dosuđen je jedanaeseterac za crveno-bele, a odgovornost da izvede najstrožu kaznu preuzeo je Milson. Međutim, to je uradio na kranje blamantan način. Okliznuo se prilikom udarca, dva puta dodirnuo loptu i poslao je pored gola. Tako je upropastio sjajnu priliku da donese svom timu izjednačenje na meču.

Nedugo nakon sramnog promašaja trener Milojević izveo je Milsona iz igre i uveo Nemanju Radonjića.

Nakon meča bivši as Zvezde Marko Perović osuo je paljbu po Milsonu i predložio klubu da ga novčano kazni.

"Sve razumem, ali pored naših igrača i ovo malo što ih ima, ti daš Milsonu - koji se smeje i deluje neozbiljno u svakom pogledu - da izvede penal. I treba da se prekine utakmica i da se udari po džepu, jer ionako su lepo plaćeni, pa će drugi put malo da razmisli gde igra i gde je došao", napisao je Perović na društvenim mrežama.

Pogledajte kako je Milson izveo jedanaesterac:

