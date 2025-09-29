Slušaj vest

Hulijan Alvares je bio dvostruki strelac u spektakularnoj pobedi Atletika nad Realom rezultatom 5:2.

Argentinac je zablistao kada je bilo najpotrebnije, pokazavši da se vraća u pravu formu nakon neubedljivog starta sezone.

Atletiko Madrid - Sijetl Foto: Tom Jones / Zuma Press / Profimedia

Njegov nastup nije prošao nezapaženo ni kod trenera Dijega Simeonea, koji nije skrivao oduševljenje. U emotivnoj izjavi nakon meča, Simeone je povukao paralelu između Alvaresa i Milinka Pantića, bivšeg igrača Atletika i Partizana.

"Ne znam kako uspeva da izvodi te slobodne udarce, lopta padne i kada je napolju, uđe u mrežu. Podseća me pomalo na Pantića, kada je izvodio one fantastične slobodne udarce sa ivice šesnaesterca", rekao je Simeone i dodao:

"On je fudbaler koga cenim sve više, zbog skromnosti koju poseduje. Skromnost da trči, skromnost da radi, skromnost, kao svetski šampion, biti u Atletiko Madridu i trčati svaku utakmicu, bez obzira protiv koga igra".

Ne propustiteFudbalTRULA DRUŽINO ŠTO VODIŠ PARTIZAN - NAPUSTI KLUB: Nekadašnji član uprave crno-belih iz zlatnih dana ZAGRMEO!
2705-starsport.jpg
FudbalPREDRAG MIJATOVIĆ PREDSEDNIK, MILINKO PANTIĆ TRENER PARTIZANA: Mislim da je to izvodljivo, odlično ih poznajem...
untitled1recoveredrecovered.jpg
FudbalPOSTIGAO 4 GOLA BARSELONI NA NOU KAMPU, PA PLAKAO KAO MALO DETE Ovo je Srbin kome su se poklonili Figo, Ronaldo, Guti...
screenshot-1.jpg
FudbalLEGENDA ATLETIKO MADRIDA SANJA KLUPU CRNO-BELIH: Zainteresovan sam samo za Partizan, moju najveću ljubav posle supruge i ćerke!
profimedia0333243011.jpg

Gol Atletiko Madrid - Real Madrid Izvor: Arena premium