Slušaj vest

Bio je političar i uspešan biznismen, ali ljubitelji fudbala pamtiće ga kao čoveka koji je stvorio jedan od najboljih timova svih vremena - neponovljivi Silvio Berluskoni.

Berluskoni je 20. februara 1986. godine kupio italijanski klub Milan i tada je krenula njegova prića.

Spasao je klub od bankrota i u naredne tri decenije gospodario evropskim fudbalom. Zahvaljujući Berluskoniju Milan je postao jedan od najvećih klubova na planeti.

1/11 Vidi galeriju Čovek koji je stvorio moćni Milan Foto: Georges GOBET / AFP / Profimedia, IPA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Reuters

"Rosoneri" su sa njim pet puta bili prvaci Evrope, osam puta šampioni Italije, osvojili su sedam Superkupova Italije, pet Superkupova Evrope, kao i tri Interkontinentalna kupa.

Za tri decenije, tačnije 31 godinu, koliko je Berluskoni kao gazda vodio Milan, klub je osvojio 20 trofeja.

Postao je premijer Italije 1994. godine i istovremeno je obavljao tu funkciju i vodio Milan.

Godine 2017. Berluskoni je prodao Milan za 830 miliona evra, a godinu dana kasnije je odlučio da se "vrati u igru" i da, zajedno sa Adrijanom Galijanijem, kupi Moncu koju su zajedno uveli iz Serije C u Seriju A.

Silvio Berluskoni Foto: IPA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tokom vođenja Milana kroz klub je prošao veliki broj fudbalera.

Među njima je i Zlatan Ibrahimović koji je deo svoje biografije posvetio upravo Berluskoniju. U njoj je Šveđanin otkrio jednu urnebesnu anegdotu koju je doživeo sa čuvenim italijanskim zavodnikom.

Berluskoni i Ibrahimović Foto: Instagram

Naime, Ibra je sedeo pored Silvija na tribinama i zajedno su pratili jedan meč. U jednom momentu Berluskoni ga je zamolio da ustane i pomeri se, kako bi tu sela jedna lepotica.

Zlatan Ibrahimović kao igrač Milana Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Berluskoni je i u zrelim godinama važio za zavodnika, pa ni ne čudi što je 2020. godine oženio 54 godine mlađu Martu Fakinu koja je bila redovan gost na utakmicama Monce.

Silvio sa suprugom Martom Foto: Profimedia

Krajem 2022. godine šokirao je javnost kada je otkrio da je fudbalerima svog tima obećao da će da im plati prostituke ako pobede neki od najjačih italijanskih klubova.

"Pronašli smo dobrog, prijateljski raspoloženog trenera sposobnog da motiviše naše momke. Igračima sam dao i dodatnu motivaciju... Obećao sam da ću im, ako pobedimo Milan, Juventus ili neki od većih klubova, poslati pun autobus prostitutki u svlačionici", rekao je u decembru 2022. godine Berluskoni.

Monca je srušila Juventus, a verujemo da je i Don Silvio ispunio svoje obećanje.

Silvio Berluskoni preminuo je 2003. godine u bolnici u Milanu. Napustio nas je u 86. godini života posle duge i teške bolesti.

Genije mu bio ljubimac

Maldini, Nesta, Tasoti, Pirlo, Albertini, Pipo Inzagi, Masaro... pa onda Ronaldo, Gulit, Kaka, Van Basten, Boban... svi ovi igrači, i još mnogo njih, prodefilovalo je kroz Milan u periodu najveće slave ovog kluba. Ali je samo jedan igrač imao povlašćeni status kod gazde kluba Silvija Berluskonija.

Dejan Savićević - Genije.

Savićević je prve godine po dolasku u slavni klub imao sukob sa trenerom Fabiom Kapelom. Sve dok Berluskoni nije intervenisao i izborio veću minutažu za Savićevića u paklenoj konkurenciji kakvu su mu pravili Marko Van Basten, Rud Gulit ili Žan Pjer Papen.

I Genije mu je to poverenje vratio.

"Od tog gola i te pobede, draži mi je susret sa Berluskonijem dan uoči utakmice. Došao je u Milanelo da nas pozdravi i da nam poželi sreću, to je bila jedina utakmica koju nije pratio uživo jer je imao obaveze u italijanskom Parlamentu. Sreli smo se na hodniku i tada mi je rekao ’Genije, branim te od prvog dana, dokaži mi da nisam pogrešio. Dokaži svima da si genije. Nemoj da me izdaš’. I nisam ga izdao. Taj gol je ušao u anale evropskog fudbala", otkrio je jednom priliko Savićević.

Kurir sport