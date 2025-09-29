Slušaj vest

U utorak i sredu na programu su mečevi drugog kola fudbalske Lige šampiona, a derbi kola odigraće se u Barseloni.

Pravi spektakl očekuje ljubitelje fudbala u sredu, kada će Barselona pred svojim navijačima odmeriti snage sa aktuelnim šampionom Evrope, ekipom Pari Sen Žermena.

Nažalost, oba tima imaju ozbiljnih kadrovskih problema pred ovaj susret.

Barselona je prošle sedmice ostala bez Fermina Lopeza i Gavija, a u petak je potvrđeno da probleme sa povredama imaju i novi golman Đoan Garsija i Brazilac Rafinja.

Ništa bolja situacija nije ni u Parizu. Povredio se Okser, Vitinja i Kvarachelija su tek izašli iz povreda i pitanje je da li će biti u sastavu, a Luis Enrike neće moći da računa ni na osvajača Zlatne lopte Dembelea, Dezire Duea i Markinjosa.

Na programu je još nekoliko sjajnih duela. Galatasaraj će dočekati Liverpul, Čelsi očekuje okršaj sa Murinjovom Benfikom, Real gostuje Kairatu, Arsenal dočekuje Olimpijakos...

Pogledajte kompletan raspored 2. kola Lige šampiona:

Utorak, 30. septembar:

Atalanta - Klub Briž (18.45)

Kairat - Real Madrid (18.45)

Atletiko Madrid - Ajntraht (21)

Bode Glimt - Totenhem (21)

Čelsi - Benfika (21)

Galatasaraj - Liverpul (21)

Inter - Slavija (21)

Olimpik Marsej - Ajaks (21)

Pafos - Bajern (21)



Sreda, 1. oktobar:

Karabag - Kopenhagen (18.45)

Rojal Union SG - Njukasl (18.45)

Arsenal - Olimpijakos (21)

Barselona - Pari Sen Žermen (21)

Bajer Leverkuzen - PSV (21)

Borusija Dortmund - Atletik Bilbao (21)

Monako - Mančester siti (21)

Napoli - Sporting (21)

Viljareal - Juventus (21)

