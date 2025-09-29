Slušaj vest

Fudbaleri Barselone posle preokreta savladali su na gostovanju Real Sosijedad (2:1) u okviru sedmog kola La Lige, a meč je obeležio debi 17-godišnjeg Pedra Fernandeza.

Potpuno neočekivano trener Barselone Hansi Flik dao je šansu talentovanom fudbaleru u startnoj postavi.

Ovim potezom iznenadio je 17-godišnjeg Fernandeza, koji je nakon meča otkrio kako je reagovao kada mu je trener saopštio da će biti u startnoj postavi.

"Sve se dešavalo u hotelu. Kada mi je trener rekao da ću početi utakmicu, nisam mogao da verujem. Bio sam jako nervozan, zvanični debi je nešto posebno, a prvi put je zaista poseban" kaže Fernandez i dodaje:

"Igrači i trener su me smirili, erkli su mi da dobro znam šta radim na treningu i to mi je dalo samopouzdanje. Sada moram da nastavim da radim kako bih dobio više minuta i bolje prilike, ali da, jako sam srećan".

Flik je ovim potezom još jednom pokazao da pomno prati mlade igrače u La Masiji, pošto je popularni Dro samo jedan u nizu tinejdžera kojima je dao priliku u prvoj ekipi.

