I dok Dejan Stanković i dalje odrađuje suspenziju zbog nesportskog ponašanja na utakmici protiv moskovskog Dinama, Spartak Moskva ne posustaje, crveno-beli su upisali još jednu važnu pobedu prvenstvu.

Iako bez svog stratega na klupi, ekipa iz Moskve nastavlja da beleži dobre rezultate, što svedoči o radu koji je Stanković uspeo da ugradi u tim.

Povodom situacije sa srpskim trenerom, oglasio se i bivši reprezentativac Rusije i nekadašnji igrač Zenita, Vladislav Radimov, koji je rekao da ekipa bolje igra kada Stanković nije na klupi.

"Stanković mora da shvati da su momci mirniji kada nije na klupi. Mora da prilagodi svoje ponašanje. Vidimo da igraju bolje u ovoj situaciji", rekao je on.

Stanković je, podsetimo, na utakmici protiv Dinama iz Moskve, dobio žuti karton zbog prigovora nakon gola koji je njegov tim primio. Javna opomena nije smirila trenera koji je nastavio žustro da prigovora, pa je crveni karton bio jedini mogući ishod.

"Dobili smo dodatne izveštaje od dvojice sudija. Prvi je bio od sudije Jegorova, koji je u izveštaju pisao o Stankovićevom uvredljivom i nepristojnom rečniku. Takođe smo dobili izveštaj od rezervnog sudije. On je napisao da je čuo Stankovića kako izgovara psovku na srpskom jeziku nakon njegovog isključenja", rečeno je u saopštenju Disciplinske komisije.

Dejan Stanković je prisustvovao sastanku Disciplinske komisije i negirao je da je na pomenuti način vređao sudiju i istakao da je laž sve što mu je stavljeno na teret.