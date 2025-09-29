Slušaj vest

Fudbaler Mančester sitija Rodri požalio se na bol u desnom kolenu, istom kolenu u kome je prošle sezone pokidao prednje ukrštene ligamente, pa je neizvestan njegov nastup u utakmici protiv Monaka u Ligi šampiona.

Prošlogodišnji osvajač Zlatne lopte propustio je utakmicu u Premijer ligi u subotu protiv Barnlija (5:1), nakon što je dan ranije na treningu osetio probleme i tražio je da ne igra.

Rodri je prošle sezone odsustvovao osam meseci zbog povrede desnog kolena, a trener Sitija Pep Gvardiola potvrdio je da sa istim kolenom fudbaler ima probleme.

"Tokom treninga rekao mi je: 'Nisam u stanju da igram. Osećam jak bol u kolenu, ne mogu da igram'… Rekao sam mu: 'Ne možeš da igraš? Nemoj da igraš. Neko drugi će igrati'. Ne znam ništa još, to je isto koleno koje je povredio

Sredinom meseca Rodri je odigrao tri utakmice za osam dana, a Gvardiola je rekao da se španski fudbaler tokom tog perioda nije osećao prijatno, ni na utakmicama ni na treninzima.

Fudbaleri Mančester sitija igraju u sredu od 21 čas na gostujućem terenu protiv Monaka, u drugom kolu Lige šampiona.

Siti je u prvom kolu pobedio Napoli 2:0, a Monako je izgubio od Briža 1:4.

