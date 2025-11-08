Slušaj vest

Posle 119 utakmica za Željezničar iz Sarajeva i 67 postignutih golova, bilo je jasno da će morati u jedan od klubova velike četvorke tadašnje Jugoslavije.

I zaista, Radmilo Mihajlović je 1988. godine prešao u Dinamo iz Zagreba.

Između srca koje je govorilo "Crvena zvezda" i razuma koji je govorio "Dinamo", odabrao je ovo drugo.

Lineker iz Foče

Bivši sjajni fudbaler rođen je u Foči 1964. godine. Prve fudbalske korake je napravi u fočanskoj Sutjesci, odakle se preselio na "Grbavicu". Pet godina je igrao za popularni Željo. U sezoni 1986/87 bio je najbolji strelac prvenstva Jugoslavije, a bio je i deo čuvene generacije koja je igrala polufinale tadašnjeg Kupa UEFA. Tada je zbog kartona propustio revanš protiv Videotona, a verovatno bi s njim u timu sarajevski tim igrao finale protiv Reala.

Zbog svojih napadačkih sposobnosti, od milošte je u medijima prozvan "Lineker iz Foče", kao aluzija na sjajnog engleskog napadača Garija Linekera.

Zbog Ćire Blaževića odjavio Džajića i Zvezdu

Mihajlović nije krio da je navijao za Zvezdu, koga je želela u timu koji je spreman za napad na Kup šampiona.

Međutim, poziv Miroslava Ćire Blaževića promenio je sve.

"Obavio sam tada dva razgovora sa Draganom Džajićem, Zvezda mi je tada nudila 250.000 maraka i stan u Bloku 45. Ali, Ćiro Blažević je rekao: ’Imaš sve to, puta dva’. Dao mi je pola miliona maraka i da biram stan na bilo kojoj lokaciji u Zagrebu. Verovao sam mu bezuslovno jer mi je moj najbolji drug Haris Škoro pričao hvalospeve o Ćirinim stručnim i ljudskim kvalitetima. Nisam se dvoumio nijednog trenutka, mada je moja želja oduvek bila da obučem dres Crvene zvezde", pričao je Mihajlović pre nekoliko godina u intervjuu za "Mondo" kod Neše Petrovića.

Kako je Srbin postao kapiten Dinama i vratio traku?

Iako je proveo u Dinamu samo godinu dana, postao je jedinstven.

Jedini Srbin koji je postao kaptien Dinama iz Zagreba.

"Imao sam ponude svih timova velike četvorke. Pregovarao sam sa svima, hteo sam u Zvezdu jer smo svi navijali za Zvezdu. To je bila prava odskočnica za Evropu. Malo je igrača iz ostalih timova moglo da ode u neku od elitnih ekipa. Ćiro Blažević mi je rekao uzmi sad pare da ne budeš tužni starac. Ponudio mi je duplo, a još je i Škoro bio tamo, tako da se nisam pokajao. Tamo su me izvanredno primili i čak sam bio kapiten. Jedini sam Srbin koji je bio kapiten u Dinamu i to je velika čast", prisetio se Mihajlović.

Međutim, Mihajlović je ubrzo vratio traku.

"Tražio sam da vratim kapitensku traku jer sam bio nov, bio sam tu par meseci. Zajec je došao do sportskog direktora i pričali smo. Rekao sam da bude tajno glasanje, nek izaberu novog kapitena, da mi ne zameraju saigrači", kazao je Mihajlović za "FTV".