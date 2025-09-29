NESREĆA NA FUDBALSKOM TERENU: Preminuo španski fudbaler!
Velika tragedija potresla je španski fudbal - devetnaestogodišnji golman Raul Ramirez, član tima Kolindres iz Kantabrije, preminuo je jutros nakon teških povreda zadobijenih tokom utakmice protiv Revilje u petom rangu tamošnjeg fudbala.
Mladi čuvar mreže doživeo je snažan udarac u glavu, usled kojeg je dva puta doživeo srčani zastoj – prvi put na samom terenu, a drugi put u kolima hitne pomoći na putu ka bolnici.
Ramirez je bio hospitalizovan na intenzivnoj nezi bolnice Valdecilja u Santanderu, ali uprkos borbi lekara, nije uspeo da se oporavi.
Inače, trener Kolindresa, Rafa de la Pena, koji ima obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja, odmah je pružio veštačko disanje nesrećnom mladiću, dok je jedan navijač – student medicine – takođe pritekao u pomoć do dolaska ekipe hitne pomoći.
Inače, u gradu je proglašena trodnevna žalost i svi mečevi će početi minutom ćutanja.
