Fudbalski klub Barselona produžio je ugovor sa veznim igračem Markom Bernalom do juna 2029. godine, saopštio je danas katalonski klub.

Ovaj 18-godišnji defanizvni vezista za prvi tim Barselone debitovao je u avgustu prošle godine, ali je nastavak sezone propustio zbog povrede kolena.

"Ovo je najsrećniji dan u mom životu. Da mi je neko rekao pre dve godine, ne bih verovao. Još kada sam bio dete, sva deca su sanjala o tome. Ja sam ostvario svoj san", rekao je mladi španski fudbaler.

Mark Bernal je ove sezone upisao dva nastupa za Barselonu, zabeleživši asistenciju protiv Valensije u četvrtom kolu Primere.

Barselona posle sedam odigranih kola zauzima prvo mesto na tabeli španskog prvenstva sa bodom prednosti u odnosu na drugoplasirani Real Madrid.

Katalonski klub je dobro započeo i Ligu šampiona, pošto je na gostovanju savladao Njukasl sa 2:1, dok u drugom kolu ligaške faze u sredu dočekuje Pari Sen Žermen (21.00).