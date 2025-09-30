Slušaj vest

Večeras se nastavlja Liga šampiona utakmicama 2. kola ligaške faze.

Na programu je devet utakmica.

U popodnevnom programu (18.45) na programu su dve utakmice.

Kairat - Real Madrid

Atalanta - Briž

Preostalih sedam mečeva igra se u terminu od 21 čas.

Atletiko Madrid -Ajntraht 

Bodo Glimt - Totenhem

Čelsi - Benfika

Galatasaraj - Liverpul

Inter - Slavija Prag

Marsej - Ajaks

Pafos - Bajern Minhen.

Utakmice možete pratiti na kanalima "Arena sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.

Preostalih devet mečeva 2. kola na programu je u sredu.

