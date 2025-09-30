2. kolo ligaške faze Lige šampiona
LIGA ŠAMPIONA
KRALJEVI U KAZAHSTANU - LIVERPUL U PAKLU ISTANBULA: Evo gde možete pratiti prenos mečeva 2. kola Lige šampiona!
Večeras se nastavlja Liga šampiona utakmicama 2. kola ligaške faze.
Na programu je devet utakmica.
U popodnevnom programu (18.45) na programu su dve utakmice.
Kairat - Real Madrid
Atalanta - Briž
Preostalih sedam mečeva igra se u terminu od 21 čas.
Atletiko Madrid -Ajntraht
Bodo Glimt - Totenhem
Čelsi - Benfika
Galatasaraj - Liverpul
Inter - Slavija Prag
Marsej - Ajaks
Pafos - Bajern Minhen.
Utakmice možete pratiti na kanalima "Arena sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
Preostalih devet mečeva 2. kola na programu je u sredu.
