Fudbalski klub Crvena zvezda obavestio je javnost da je vezni fudbaler crveno-belih Aleksandar Katai na utakmici protiv Seltika doživeo povredu i da neće biti na raspolaganju šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću za predstojeće mečeve.

Pred Zvezdinim "Magikom" je pauza od dve do tri nedelje, računajući period od utakmice sa Seltikom. Očekuje se da Katai bude u konkurenciji za tim posle reprezentativne pauze u oktobru“, saopštila je Zvezda.

 To znači da će Katai propustiti meč sa Portom u 2. kolu Lige Evrope koji je na programu u četvrtak od 21.00 i kao ključne mečeve reprezentacije Srbije protiv Albanije i Andore za plasman na Svetsko prvenstvo.

Katai je ove sezone je najbolji strelac srpskog šampiona i već je postigao  11 golova u Superligi Srbije.

Izlazak fudbalera Crvena zvezda - Seltik Izvor: MONDO/Dušan Ninković