Vejn Runi legendarni fudbaler Mančester junajteda revoltiran je rezultatima i igrama svog nekadašnjeg kluba..

Fudbaleri Mančester junajteda nalaze se na 14. mestu na tabeli Premijer lige sa svega sedam bodova posle šest kola.

"Jednostavno ne znam šta se dešava. Probao sam da budem trener i nije mi išlo. Ruben Amorim je mojih godina, još uvek je mlad menadžer i siguran sam da još uvek ima veliku budućnost, ali šta se dešava u Mančester junajtedu, ovo nije Mančester junajted. Iskreno se nadam da može da preokrene stvari i da će to učiniti. Ali ako me pitate da li verujete da hoće, onda, posle svega što sam video, iskreno, nemam poverenja u to", rekao je Runi.

Engleski klub je poslednju titulu osvojio pre 12 godina kada je Runi nosio dres kluba sa "Old Traforda".

"Menadžer, igrači, šta god to bilo. Šta god je potrebno da se Mančester Junajted vrati. Potrebna je jasna poruka vlasnika. Bilo da su to Glejzeri, Džim Retklif, mora postojati poruka kuda ovaj klub ide. Trenutno svi sedimo i čekamo da se raspadne".

Runi je u Mančester junajtedu proveo 13 godina.

"Kultura tog fudbalskog kluba je nestala. Vidim to svakodnevno, članovi osoblja dobijaju otkaz posle 20,30 godina, a veoma su važni ljudi za taj fudbalski klub. Imam dvoje dece u akademiji tog fudbalskog kluba i zaista se nadam da ovo neće uticati na njih. Duša je nestala iz kluba. Potreban mu je novi motor, novi zamah. Potrebno mu je nešto da pokrene taj fudbalski klub", rekao je bivši kapiten.

Dodao je da ne vidi želju za pobedom u ekipi.

"Ne vidim igrače koji se bore, ne vidim karakter. Idem na utakmicu, očekujem nešto, a onda pomislim ponovo će da izgube ili možda osvoje bod. Nisu to samo rezultati na terenu. Sve u vezi sa klubom treba popraviti - Džim Retklif i Ineos su se suočili sa pravim izazovom", rekao je Runi.