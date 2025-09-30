Slušaj vest

Crvena zvezda će u četvrtak (21.00) na stadionu "Dragao" odmeriti snage sa Portom, koji pod vođstvom mladog trenera Frančeska Fariolija dominira od starta sezone.

Od dolaska talentovanog fudbalskog stručnjaka na klupu portugalskog velikana Porto je ostvario osam trijumfa u isto toliko utakmica, pa pohvale na račun 33-godišnjeg Toskanca pljušte sa svih strana.

Mladi italijanski trener, koji sa velikim uspehom danas predvodi Porto, svojevermeno je, makar na kratko, bio opcija za trenera Crvene zvezde.

Naime, bivši fudbaler crveno-belih Aleksandar Pešić, koji je imao priliku da sarađuje sa Italijanom u Alanjasportu 2023. godine predložio je Zvezdanu Terziću da angažuje Fariolija.

Aleksandar Pešić u dresu Zvezde Foto: Starsport©

Nakon odlaska Dejana Stankovića Zvezdu je preuzeo Miloš Milojević, ali odmah je bilo jasno da je u pitanju prelazno rešenje. Farioli se u zimu 2023. rastao sa Alanjom i Pešić ga je odmah predložio direktoru crveno-belih Zvezdanu Terziću. Međutim, Zvezda je propustila sjajnu priliku da dovede talentovanog stručnjaka. Odlučili su se na kraju za Baraka Bahara i napravili veliku grešku.

"Tačno je, predložio sam Zvezdi da dovede Fariolija. Videli smo se kada je otišao iz Turske i razgovarali. Verujem da bi on bio sjajan trener za Crvenu zvezdu. To sam i rekao direktoru Terziću. Rekao sam mu da će oduševiti navijače i doneti nešto novo, bez obzira što ima samo 33 godine. Ne znam šta je dalje bilo, da li ga je klub kontaktirao, ali pokazalo se da je trebalo da dođe", otkrio je popularni Šilja u razgovoru za "Mozzart sport".

Farioli je počeo da radi kao trener golmana, da bi zahvaljujući iskustvu koje je sticao uz čuvenog Roberta De Zerbija kao 31-godišnjak seo na klupu Fatih Karagumruka. Nakon odlične sezone preuzeo je Alanju, sa kojom je završio na petom mestu na tabeli, a naredne sezone prekinuo je saradnju sa turskim timom. Šest meseci kasnije preuzeo je Nicu, a onda je usledila selidba u Ajaks, sa kojim je u poslednjem kolu ostao bez titule šampiona. Sada sa velikim uspehom predvodi ekipu Porta.

Pešić je imao priliku da sarađuje sa Italijanom u Alanji i u sezoni pod njegovim vođstvom postigao je 14 golova na 31 utakmici.

"Možda to što je bio golman koristi da dobro razume napadače. Imali smo odličnu ekipu u Karagumruku, a uspeo je i da napravi sjajne igrače od momaka koje je dovodio iz druge i treće lige. Rođen je za trenera! On i Gasperini su najbolji treneri sa kojima sam radio, možda je Gasperini malo bolji zbog većeg iskustva, ali siguran sam da će ga Farioli nadmašiti. Veliki je uticaj De Zerbija ne njegov rad. U Tursku je došao bez PRO licence, pa ju je u međuvremenu dobio i pogledajte dokle je dogurao", rekao je Pešić.

