Slušaj vest

Slobodan Tedić igra sjajno ove sezone, u prvih devet utakmica u Super ligi Srbije je među najboljim pojedincima Čukaričkog, postigao je šest golova, ima i dve asistencije, a bio je starter u svakom susretu Brđana do sad.

Kao nagrada za odlične partije usledio je potpis novog ugovora, s obzirom da je aktuelni isticao u januaru 2026. godine. Visoki napadač je potpisao ugovor do januara 2028.

„Ovo je moja druga kuća, srećan sam u Čukaričkom, ovo je moj drugi mandat na Banovom brdu. Zadovoljan sam zbog produžetka ugovora, želim da nastavim sa igrama i golovima sa starta ove sezone“, kazao je odmah po stavljanju parafa na novi ugovor Slobodan Tedić, napadač rođen 13. aprila 2000. godine.

Sezona je krenula vrlo dobro i po Tedića i po Čukarički, napadač Brđana nalazi se u vrhu liste strelaca Super lige Srbije, a belo-crni su trenutno peti na tabeli elitnog srpskog šampionata.

1/4 Vidi galeriju Slobodan Tedić Foto: Fk Čukarički

„Napokon imam utakmice u kontinuitetu, krenuo sam dobro. Pozicija napadača je specifična, ako u dve-tri utakmice ne postigneš gol, vraćaš se na početak. Moj cilj je da nastavim sa dobrim partijama, da pre svega pomognem timu, a golovi i asistencije će doći sami po sebi. Ekipa je takođe krenula dobro, cilj Čukaričkog je da idemo iz pobede u pobedu. Na kraju, nije ni ovaj bod u Lučanima bio loš, ako uspemo da sve materijalizujemo trijumfom protiv Javora“.

Tediću je ugovor isticao u januaru, u javnosti se već pojavila priča da bi mogao da ode na zimu iz kluba bez obeštećenja, ali je situacija bila sasvim drugačija.

„Uvek sam tu da izađem u susret klubu, kao što je uostalom i klub meni činio više puta. Čukarički je moj klub, šta god da se dogovorimo, tu sam da to ispoštujem. Taj razgovor je zaista trajao vrlo kratko, za minut smo se sve dogovorili. Nikad nije bilo nikakvog problema, ni ranije ni sada, ovo je zaista klub za primer i ovde me maksimalno cene. Moje je da to vratim klubu, dobrim igrama, golovima, na kraju krajeva nadam se i još jednim dobrim transferom“, kazao je Tedić, koji je dres Čukaričkog nosio 118 puta, postigao je 31 gol, ima i šest asistencija.

Na kraju, Tedić je još dodao:

„Igram kao da ću ostati do kraja ugovora, a spreman sam da odem u narednom prelaznom roku, ako stigne dobra ponuda i za mene i za klub. Bilo je nedavno interesovanja nekih klubova, ali sam odlučio da ostanem u Čukaričkom, uostalom i nije bilo nekih dilema, tek sam počeo sa dobrim partijama, a do kraja polusezone ima još dosta utakmica. Na meni je samo da se koncentrišem na teren i da dam svoj maksimum“.

Slobodan Tedić je karijeru počeo u ekipi „Profesor Bolesnikov“, nastupao je i za mlađe kategorije Vojvodine, odakle je otišao u Čukarički. Potom je potpisao ugovor sa slavnim Mančester sitijem, a igrao je za Cvole, Barnsli i Čarlton, pre povratka na Banovo brdo.

BONUS VIDEO: