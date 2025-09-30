SRPSKE SUDIJE NA CENI: Jovanović i Minaković dele pravdu u Ligi Evrope, evo i na kojim mečevima!
Srpske sudije Srđan Jovanović i Nenad Minaković deliće pravdu u ovonedeljnim mečevima u Ligi Evrope.
Jovanović će biti glavni arbitar na utakmici drugog kola LE između Fenerbahčea i Nice.
Pomoćne sudije biće takođe iz Srbije, Uroš Stojković i Milan Mihajlović, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Novaka Simovića. U VAR sobi biće Englezi Stjuart Atvel i Piter Bankes.
Fenerbahče i Nica sastaju se u četvrtak od 18.45 časova u Istanbulu.
Srpski sudija Nenad Minaković biće glavni na terenu na kom se bude igrao meč drugog kola LE između Bolonje i Frajburga, u četvrtak od 18.45 sati.
Minakoviću će pomagati Nikola Borović i Boško Božović, dok će četvrti sudija da bude Milan Mitić. U VAR sobi biće Ivan Bebek iz Hrvatske i Španac Karlos del Sero Grande.
Kurir Sport / Sportske.net
