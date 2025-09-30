Slušaj vest

Fudbaleri Pari Sen Žermena danas stižu u Kataloniju gde će u sredu gostovati Barseloni u derbiju drugog kola Lige šampiona.

Luis Enrike je danas dobio loše vesti, jer neće moći da računa na udarni napadački trio, kao ni na kapitena Markinjoša. Na spisku nema Brazilca, a u Parizu su ostali i - Usman Dembele, Dezire Due i Hviča Kvarachelija.

Ovo je svakako veliki udarac za Enrikea, koji će morati da improvizuje, posebno u napadu, gde je od standardnih na raspolaganju samo Bredli Barkola, dok će Markinjoša zameniti novajlija Ilija Zabarnji.

Ne treba ni da podsećamo da su sva četvorica odsutnih bili najstandardniji i tokom prošle sezone, te da su svi bili starteri u finalu Lige šampiona u kom je PSŽ razbio Inter.

Dobre vesti su da su se posle lakših povreda i kraće pauze vratili - Vitinja, Fabijan Ruiz i Žoao Neveš.

Utakmica Barselona - PSŽ na programu je u sredu u 21.00.

