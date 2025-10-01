Slušaj vest

Fudbalere Crvene zvezde u četvrtak od 21.00 čas očekuje utakmica protiv Porta, u drugom kolu grupne faze Lige Evrope.

Porto je moćan tim, ekipa koju predvodi trener Frančesko Farioli i koja ima nekoliko izuzetno kvalitetnih fudbalera u svojim redovima.

Samu Agehova, fudbaler Porta Foto: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Povredio se na poslenjoj utakmici

Ipak, jedan momak se svojom pojavom, ali i kvalitetom izdvaja iz grupe sjajnih pojedinaca. Reč je o 193 centimetra visokom napadaču Porta Samuelu Samuu Agehovi. Momku koji u svom ugovoru sa Portom ima neverovatnu klauzulu od 100 miliona evra! Da, upravo toliko novca bi trebalo da izdvoji neki klub, ako bi poželeo da ga dovede.

Samu se obavezao na petogodišnju vernost Portu, do juna 2029, uz godišnja primanja od 1.800.000 evra, bez bonusa i premija. Njegova trenutna vrednost na portalu Transfermarkt iznosi 50.000.000 evra i najskupljije fudbaler Porta. Na poslednjoj utakmici u trijumfu protiv Aruke (4:0) napustio je utakmicu na poluvremenu, ali je trener Farioli rekao da ga očekuje protiv Crvene zvezde:

- Izgledalo je kao tendinopatija, odnosno upala. Trčao je Samu sprinteve na 100 i 60 metara visokog intenziteta, a zaustavljanje tela poput njegovog utiče na tako nešto. Nadam se da će sve biti u redu. Mnogo je trčao da proslavi i gol, sve bi trebalo da bude u redu.

1/7 Vidi galeriju Samu Agehova Porto Foto: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia, Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Majka ga u stomaku nosila kroz pustinju

Samu Agehova ima neverovatnu životnu, ali i sportsku priču. Rođen je 5. maja 2004. godine u izbegličkom kampu nadomak gradića Melilja u Španiji. Njegova majka Edit, trudna je došla u Španiju. Napustila je rodnu zemlju i preko pustinje Sahare i Maroka se dokopala Španije, želeći da obezbedi bolji život za sebe i svog sina kojeg je nosila u stomaku.

Još kao dečak od osam godina Samu je počeo da igra fudbal, za lokalni AD Nervion iz Sevilje, da bi vrlo brzo bio primećen od skauta Granade, koji su ga 2021. doveli u svoje redove. Vrlo brzo se probio u B tim Granade, da bi za najbolju ekipu debitovao 14. avgusta 2023. i to u utakmici protiv Atletika iz Madrida. Dao je gol velikom klubu, ali je njegova Granada izgubila meč.

Atletiko ga je na kraju sezone otkupio od Granade za 6.000.000 evra i odmah ga poslao na pozajmicu u Alaves, gde je u sezoni 2023/24 bio najefikasniji strelac svog tima u La Ligi sa osam golova. Primetili su ga tada skauti Porta i on je u avgustu 2024. potpisao petogodišnji ugovor sa plavo-belima. Portugalci su Atletiku za Samua platili 15.000.000 evra, za 50 odsto njegovih prava, sa opcijama za kupovinu dodatnih prava u narednim godinama.

Promenio prezime

Do prošle godine Samu je igrao pod prezimenom Omorodion, koje je promenio u Agehova na lični zahtev. Nije želeo da nosi očevo, već majčino prezime. I to zbog njene žrtve za njega i njegovu sestru Prešes koja ima 17 godina.

- Sećam se kako je majka radila dok smo bili deca. Radila je mnogo različitih poslova, čistila, prala, šta god je mogla da nađe, jer nije imala stalni posao. Bilo je to veoma teško vreme, a ona nije birala posao, samo da bi obezbedila hranu za sestru i mene - rekao je jednom prilikom Samu i nastavio:

- Veoma sam ponosan na svoju majku. Ona se uvek borila da moja sestra i ja uspemo. Nismo bili u dobroj situaciji, ali ona nam je uvek davala sve što je mogla. I sada pokušavam da joj se odužim, iako koliko god da zaradim, koliko god da vratim, nikada neće biti dovoljno.

1/10 Vidi galeriju Samu Agehova Foto: Printskrin/Instagram

Majka najvažnija osoba u životu

Fudbaler Porta kaže da je uspeo da obezbedi svoju majku sa finansijske strane.

- Hvala Bogu, uspeo sam da nateram majku da prestane da radi. Mnogo je patila zbog mene, zaslužuje sve lepe stvari koje joj se dešavaju, posebno miran život. Ona je ta koja me je pratila na trening. Da bismo stigli od kuće do Sportskog centra morali smo da idemo sa dva autobusa, ili metroom. Stizali bismo kući veoma kasno, a več ujutro bih morao u školu. Sva ta patnja, ta žrtva koju je podnela za mene - rekao je Samu i otkrio šta je uradio od prve plate:

- Naravno, kupio sam joj kuću kako bi ona i moja sestra mogle da uživaju u životu koji zaslužuju. Sve što uradim za nju je malo, u poređenju sa onim što je ona učinila za mene. Pitaju me kako da joj se odužim? Pa, samo tako, da joj svakog dana govorim da je mnogo volim. Ona je najvažnija žena u mom životu i sve što radim je za nju.

Samu Agehova slavi gol sa fudbalerima Porta Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Napustio školu zbog fudbala

Samu kaže da je za njegov fudbalski razvoj važna osoba i njegov kum Antonio, koji je nedavno preminuo, jer ga je upravo on usmerio ka fudbalu. Za sebe kaže da je i dalje ostao isti momak, da se druži sa svojim prijateljima iz detinjstva, da voli da ode u naselje gde je živeo i vidi se sa starim društvom. O njegovom ocu se malo zna, samo to da nije bio uz svoju suprugu i decu.

Samu Agehova nosi kopačke broj 47 i po tome je jedinstven u modernom fudbalu. Živi sam u Portu, iako ga stalno posećuju majka i sestra, prijatelji. Zbog fudbala je napustio školu i zbog toga nije baš srećan.

- Oduvek sam imao na umu da će fudbal biti moj život. Napustio sam školu, jer nisam mogao da se nosim s tim, a nisam ni bio dobar učenik. Sada planiram da se vratim u školu. Niko ne zna šta će se desiti u životu, a ja ću školu završiti pre ili kasnije, to je sigurno - objasnio je Agehova.

Samu Agehova i Lamin Jamal na okupljanju reprezentacije Španije Foto: Printskrin/Instagram

Deca migranata zvezde reprezentacije Španije

Samu je imao mogućnost da bira za koju reprezentaciju će igrati, a odlučio je da to bude Španija, zemlja u kojoj je rođen. Isto su uradili i Niko Vilijams i Lamine Jamal, deca migranata čiji su roditelji došli iz Afrike na Iberijsko poluostrvo. Imao je poziv iz Nigerije, rodne zemlje njegovih roditelja, ali nije prihvatio.

Prošao je Samu Agehova sve mlađe kategorije u FS Španije, a predstavljao je tu zemlju i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. Debitovao je i za A tim Španije kod selektora Luisa De la Fuentea u novembru 2024. u Ligi nacija protiv Danske, a onda i protiv Švajcarske.