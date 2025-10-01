Slušaj vest

Crveno-bele očekuje utakmica drugog kola Lige Evrope protiv Porta čiji je početak zakazan za četvrtak od 21 čas.

Na spisku fudbalera koji su odleteli za Portugal se nalazi 23 imena:

Ivan Guteša, Omri Glazer, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Rodrigao, Frenklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Mahmudu Bađo, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Vladimir Lučić, Nemanja Radonjić, Luka Zarić, Piter Olanjinka, Bruno Duarte, Marko Arnautović.

Na spisku nema Šavija Babike, brzonogog krilnog fudbalera koji je stigao na stadion Rajko Mitić iz Tuluza početkom avgusta za četiri miliona evra.

Gabonac je igrao na pet utakmica u crveno-belom dresu - u oba meča protiv Leha i Pafosa u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kao i protiv TSC-a u 4. kolu Super lige Srbije.

Pored njega nema od ranije povređenog Radeta Krunića, kao i Aleksandra Kataija koji se povredio na utakmici protiv Seltika.

Podsetimo, crveno-beli su u prvom kolu kao domaćini odigrali utakmicu bez pobednika protiv prvaka Škorske koja je završena rezultatom 1:1.

Marko Arnautović Crvena zvezda - Seltik Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Porto je u prvom kolu na gostujućem terenu pobedio Salcburg rezultatom 1:0.

