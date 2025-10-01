Slušaj vest

Partiizan će biti domaćin Novosađanima u subotu 4. oktobra, u okviru 11. kola Super lige Srbije.

Pre početka utakmice crno-beli će zajedno sa navijačima obeležiti 80 godina postojanja Fudbalskog kluba Partizan.

"Pred nama je veliki jubilej 80 godina postojanja Partizana i svi smo uzbuđeni zbog toga. Odlučili smo da ovaj rođendan obeležimo na drugačiji način, bez skupih proslava i VIP koktela. FK Partizan će ovaj rođendan proslaviti na stadionu, zajedno sa našim vernim navijačima koji su sve ove godine, kroz mnoge teške trenutke koje smo prolazili, bili uz klub. Oni su uz zaposlene u klubu i igrače jedan od tri stuba kluba, a samo uz sinergiju sve tri strane možemo da dođemo do dobrih rezultata, pa zato ovaj jubilarni rođendan posvećujemo upravo njima“, rekla je potpredsednica kluba iz Humske Milka Forcan za klupski sajt.

Meč protiv Novosađana zakazan je za 20.30 časova, a 90 minuta pre toga svi oni koji dođu na stadion u Humskoj, na koji će ulaz biti besplatan, moći će da uživaju u jedinstvenom doživljaju.

"Partizan je jedinstven i po tome što ima dva benda čiji je celokupan repertoar posvećen klubu, a to su Grupa JNA i Blicaj, koji će na našem stadionu održati koncert kao poklon navijačima. Ali to nije sve. Planirano je da na poluvremenu atletskom stazom prodefiluju sve klupske selekcije, od petlića do veterana kao najstarije aktivne sekcije kluba".

Potpredsednica FK Partizan osvrnula se i na to da je važno da se sećamo legendi koje su svojim zalaganjem na terenu učinile da Partizan danas bude ono što jeste, a neke od njih su sada uključene i u rad kluba.

"Legende ostaju zauvek legende i nakon profesionalnog angažmana oni su aktivno uključeni u rad kluba. Kao što je poznato počasni predsednik Partizana je Ivan Ćurković, a legende poput Predraga Mijatovića i Danka Lazovića su u Upravi kluba. U skupštini nije bilo nikada više bivših igrača nego što je to situacija danas. Tu je legendarni Saša Ilić, ali i mnogi drugi nekadašnji prvotimci. Zvonko Varga je uključen u rad Omladinske škole i učestvuje u kreiranju njene politike. Nedavno smo sa dva murala na zapadnoj tribini našeg stadiona odali omaž Draganu Manceu i Momčilu Moci Vukotiću za sve što su uradili za Partizan, a jedna garnitura dresova predstavlja repliku onog u kojem su njih dvojica nekada nastupali". istakla je Milka Forcan i pozvala sve one koji vole i podržavaju Partizan dođu u subotu u Humsku na veliko rođendansko slavlje.

