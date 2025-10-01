Slušaj vest

Dinamo iz Zagreba nalazi se u Beogradu pred meč 2. kola Lige Evrope protiv Makabija koji se igra sutra u Bačkoj Topoli.

Zagrebački klub morao je u Srbiju, iako su imali drugačije planove i želeli da direktno iz Hrvatske dođu na utakmicu.

"Modri" su kao bazu pred meč izabrali Beograd, jer pravila UEFA su jasna i ona nalažu da gost mora barem 24 sata da provede na teritoriji države u kojoj se igra utakmica, tako da je ideja o Osjeku, gradu koji je od Bačke Topole udaljen gotovo kao i Beograd, morala da bude precrtana iako su se u Dinamu nadali da će im proći taj plan...

Reč igrača o Beogradu i navijačima

Fudbaleri Dinama u sredu su stigli u srpsku prestonicu, a dan kasnije od 21 sat čeka ih duel sa Makabijem.

1/5 Vidi galeriju Fudbaleri Dinama iz Zagreba Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Njima nije problem putovanje na dan utakmice do Topole, već što neće imati podršku navijača:

- Spavanje u Beogradu i put na dan utakmice? Mi o tome uopšte ne razmišljamo. Žao mi je, naravno, što nećemo imati podršku naših sjajnih navijača. Kad vidim kako navijaju, dobijem neku posebnu motivaciju, dodatnu energiju. Šta je tu je, tako je odlučila UEFA. Mi tu jednostavno ne možemo ništa. Možemo samo igrati što je najbolje moguće i tražiti uspeh. Znamo da nas nova tri boda zadržavaju na vrhu Lige Evrope - rekao je Mateo Lisica za Jutarnji.

Problemi u redovima Makabija

Izraelci su se podelili i deo ekipe prespavaće u Bačkoj Topoli, a deo u Novom Sadu. Naime, utakmica između dva kluba igra se neposredno po završetku 25-satnog posta koji nalaže jevrejski praznik Jom Kipur.

Trener kluba iz Tel Aviva, Žarko Lazetić, doneo je odluku da domaći fudbaleri budu što bliže stadionu, kako bi mogli da pojedu nešto posle posta, dok će strani fudbaleri pre utakmice boraviti u Novom Sadu.

Podsećamo, iz bezbednosnih razloga gostovanje navijača Dinama nije dozvoljeno.