LIGA ŠAMPIONA: Ludnica u Barseloni u derbiju kola! Haland upisao drugi gol
U večernjem terminu od 21 čas igra se sedam utakmica 2. kola Lige šampiona.
BARSELONA - PSŽ 1:1
VILJAREAL - JUVENTUS 1:0
MONAKO - MANČESTER SITI 1:2
BORUSIJA - ATLETIK BILBAO 1:0
NAPOLI - SPORTING 1:0
ARSENAL - OLIMPIJAKOS 1:0
BAJER - PSV 0:0
44' Monako - Mančester siti 1:2
Kako zadržati Halanda? Odgovor na to pitanje Monako definitivno nema.
Tipičan ostrvski pogodak. Orajli je centrirao sa le strane, a Haland bio najviši u skoku.
38' Barselona - PSŽ 1:1
Seni Majulu je izjednačio.
Dobio je loptu od Nuna Mnedeša, a iako je imao trojicu igrača Barselone oko sebe, izborio se za prostor za šut sa 15-tak metara.
36' Napoli - Sporting 1:0
Sjajna kontra Napolija krunisana je pogotkom Rasmusa Hojlunda.
De Brujne je od svog šesnaesterca izneo loptu do sredine terena, a onda uposlio Hojlunda koji se sjurio ka golu gostiju i poslao loptu u mrežu.
28' Borusija - Atletik 1:0
Slavlje u Dortmundu.
Danijel Svenson je iskosa sa leve strane ubacio loptu u praznu mrežu posle sjajnog prodora Adejemija po desnoj strani i centaršuta.
19' Barselona - PSŽ 1:0
Feran Tores je bacio u trans 50.000 navijača Barselone na Olimpijskom stadionu.
Rašford je prošao po levoj strani, centrirao po zemlji, a Tores klizeći zahvatio loptu i smesio je iza leđa Ševaljea.
18' Monako - Mančester siti 1:1
Teze je izjednačio ubrzo nakon što je Siti poveo.
Bio je ovo sjajan udarac izvan kaznenog prostora. Donaruma je bio nemoćan.
18' Viljareal - Juventus 1:0
Šok u Španiji, domaćin vodi golom Gergeša Mikautadzea.
Gruzijac je dobio sjajnu loptu u kaznenom prostoru gostiju i nije mu bilo teško da je pošalje u mrežu.
15' Monako - Mančester siti 0:1
Ko drugi nego Erling Haland.
Norvežanin je dobio sjajnu loptu u prostor, a pošto je ona odskakivala, uspeo je karate pozezom da lobuje istrčalog golmana Monaka.
13' Arsenal - Olimpijakos 1:0
Prvi gol u večernjem terminu pao je u Londonu.
Arsenal je golom Gabrijela Martinelija poveo protiv Olimpijakosa.
Đokereš se izborio za šut između dvojice igrača grčkog tima, šutirao, ali je lopta pogodila stativu. Ipak, najbliži je bio Martineli koji ju je ćušnuo u gol.
Istorijski uspeh Karabaga
U utakmicama odigranim u terminu od 18.45 postignuti su sledeći rezultati:
Karabag - Kopenhagen 2:0
Union Sen-Žil - Njukasl 0:4.
ARSENAL - OLIMPIJAKOS
ARSENAL: Raja - Vajt, Saliba, Gabrijel, Luis-Skeli - Edegard, Zubimendi, Merino - Trusard, Đokereš, Martineli.
OLIMPIJAKOS: Colakis - Kostinja, Recos, Pirola, Ortega - Dani Garsija, Heze - Gelson Martins, Čikinjo, Podens - El Kabi.
LEVERKUZEN - PSV
LEVERKUZEN: Fleken - Kuansah, Bade, Tapsoba - Tape, Garsija, Fernandez, Grimaldo - Tilman, Kofane, Poku.
PSV: Kovar - Mauro Žunior, Obisko, Gasiorovski, Salah-Edine - Sajbari, Šuten, Verman - Man, Til, Perišić.
NAPOLI - SPORTING
NAPOLI: Milinković-Savić - Spinacola, Bukema, Huan Žezus, Gutijerez - Lobotka - Politano, Anguisa, De Brujne, Mektomini - Hejlund.
SPORTING: Rui Silva - Fresneda, Eduardo Kvarešma, Gonsalo Injasio, Arauho - Hjulmand, Žoao Simoeš - Kvenda, Trinkao, Katamo - Joanidis.
MONAKO - MANČESTER SITI
MONAKO: Ken - Kerer, Dajer, Salisu - Venderson, Teze, Kulibali, Dijata - Akliuče, Fati - Balogun.
MANČESTER SITI: Donaruma - Stons, Ruben Dijaš, Gvardiol, Orajli - Rodri - Berbardo Silva, Foden, Reijnders, Doku - Haland.
BORUSIJA - ATLETIK
BORUSIJA: Kobel - Šule, Anton, Bensebaini - Rajerson, Sabicer, Belingem, Svenson - Adejemi, Čukvumeka - Girasi.
ATLETIK: Unaj Simon - Gorosabel, Vivijan, Paredes, Injigo Leke - Jaureguizar, Rego - Vilijams, Navaro, Gomez - Sanadi.
VILJAREAL - JUVENTUS
VILJAREAL: Tenas - Murinjo, Rafa Martin, Renato Veiga, Pedraza - Buhanan, Pareho, Gaj, Konesanja - Pepe, Mikautadze.
JUVENTUS: Perin - Kalulu, Gati, Keli - Kambijaso, Lokateli, Mekeni, Kabal - Kupmejners, Kenan Jildiz - David.