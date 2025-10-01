Užasne scene pred večerašnju utakmicu.
Fudbal
SEVALE ŠTANGLE, LETELE KAMENICE I STOLICE... HULIGANI NAPRAVILI HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Nije se znalo ko koga mlati, jezive scene pred meč LŠ obilaze planetu!
Ulice Napulja u sredu pretvorile su se u bojno polje zbog sukoba huligana iz dva tabora.
Na jednoj strani bili su navijači lisabonskog Sportinga, poznati po nasilnom ponašanju, dok su s druge stajali domaći huligani pred večerašnji meč Lige šampiona na stadionu "Maradona".
Navijači Napolija slave "skudeto" Foto: AllShotLive / Actionplus / Profimedia
Tokom dana na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci nasilja. Grupe navijača tuku se usred grada koristeći motke, stolice, kaiševe i druge predmete.
Na snimcima se vidi da retko ko koristi pesnicem, umesto toga, grupe se sukobljavaju organizovano, povlače se i okupljaju za nove okršaje, koji su se proširili i na druge delove grada.
