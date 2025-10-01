Slušaj vest

Ulice Napulja u sredu pretvorile su se u bojno polje zbog sukoba huligana iz dva tabora.

Na jednoj strani bili su navijači lisabonskog Sportinga, poznati po nasilnom ponašanju, dok su s druge stajali domaći huligani pred večerašnji meč Lige šampiona na stadionu "Maradona".

Navijači Napolija slave "skudeto" Foto: AllShotLive / Actionplus / Profimedia

Tokom dana na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci nasilja. Grupe navijača tuku se usred grada koristeći motke, stolice, kaiševe i druge predmete.

Na snimcima se vidi da retko ko koristi pesnicem, umesto toga, grupe se sukobljavaju organizovano, povlače se i okupljaju za nove okršaje, koji su se proširili i na druge delove grada.

