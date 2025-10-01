Slušaj vest

Ulice Napulja u sredu pretvorile su se u bojno polje zbog sukoba huligana iz dva tabora.

Na jednoj strani bili su navijači lisabonskog Sportinga, poznati po nasilnom ponašanju, dok su s druge stajali domaći huligani pred večerašnji meč Lige šampiona na stadionu "Maradona".

Tokom dana na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci nasilja. Grupe navijača tuku se usred grada koristeći motke, stolice, kaiševe i druge predmete.

Na snimcima se vidi da retko ko koristi pesnicem, umesto toga, grupe se sukobljavaju organizovano, povlače se i okupljaju za nove okršaje, koji su se proširili i na druge delove grada.