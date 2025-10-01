Prvotimac Crvene zvezde Bruno Duarte takođe je izneo očekivanja pred meč sa Portom.

- Očekujemo veoma težak meč, ali smo fokusirani da damo svoj maksimum sutra i ko zna, možda ih iznenadimo i pobedimo ukoliko mogu da postignem gol, još i bolje. Samo je važno da pobedimo. Mi želimo da damo svoj maksimum i odemo odavde sa bodovima. Biće interesantno meč i zaista smo fokusirani da osvojimo bodove ovde.

Da li si pričao sa saigračima, Hendel je takođe igrao ovde?

- Da, dobili smo informacije vezane za intenzitet ovog tima. Da njihov tim dodaje intenzitet, to je najvažnije. Znamo da oni igraju sa niskim blokom, to je ogroman pritisak. Mi ćemo naći prostor da ih iznenadimo.

Porto je favorit...?

- Mislim da oba tima imaju sjajan istorijat u fudbalu, to su dva velikana u evropskom fudbalu. Nekima je vreme dalo bolji trenutak, nekima ne. Oba tima su se borila za nacionalne nagrade, borili su se u nacionalnim šampionatima. Kad govorimo o sutrašnjem meču, Porto je definitivno favorit, ali evropski mečevi, evropske utakmice mogu da nose iznenađenje i upravo zato treba ostati koncentrisan i verovati u pobedu.