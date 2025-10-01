MILOJEVIĆ OTVORIO DUŠU PRED PORTO: Ono što mi zadaje muke i glavobolje...
Trener crveno-belog kluba Vladan Milojević na početku konferencije za medije izneo je očekivanja od predstojećeg duela.
- Mislim da je Porto jedna ekipa koja mislim da je, možda ne najbolja, ali među ekipama koje su u najboljoj formi u ovom delu sezone. Stvarno igraju impozantno, igraju dobro u svim fazama igre. Očekuje nas jako težak posao, a opet s druge strane, mislim da će Porto biti jedna od ekipa koja će se boriti za trofej Lige Evrope. Sigurno samim tim nas očekuje i jako težak zadatak.
Kakvo je stanje u ekipi?
- Ušli smo u jednu seriju utakmica gde smo igrali, bar ove poslednje tri, četiri utakmice, dosta intenzivnih mečeva. Navikli smo se na to, mislim da bi trebalo da budemo spremni sutra za utakmicu što se tiče fizičkog aspekta.
Kakvo je stanje sa Nemanjom Radonjićem?
- Znate kako, uvek su ta neka pitanja koja ćemo sebi postavljati, ali u svakom slučaju mi nemamo drugi izbor i da kroz zvanična takmičenja i sve, nama je Radonjić bitan igrač. Nemamo puno vremena za trening, potreban nam je. Sigurno da li ćemo se opredeliti za njega da počne ili uđe, svakako videćemo. Ono što je jako bitno, to je da u ovoj fazi sa igračima koji su rekovalescenti i koji dolaze iz pauze, nemamo komoditet da ih ostavimo da bi se fizički pripremili. Ušli smo u seriju utakmica, videćemo oko minutaže. Svakako, ono što je bitno, to je da Nemanja svaki minut koliko god da igra koristi maksimum.
Porto igra izratito brzo, koncentrisani su od prvog do poslednjeg minuta, to smo videli u njihovoj poslednjoj utakmici protiv Salzburga kada su dali gol posle 90. minuta. Kako Crvena zvezda treba da igra protiv njih i kako da im se suprotstavi?
- Mislim da svakako Porto igra ne samo disciplinovano, brzo, kvalitetno u svim segmentima, mislim da su jako brzo svi igrači prihvatili taj i stav i sistem gospodina Fariolija, jednog od najboljih trenera mlađe generacije. Što naravno pokazuju i rezultati, rezultati koje su postavili i daju im samopouzdanje, igraju intenzivno, organizovano, disciplinovano, brzo. Što je do sad, mi treba da odgovorimo na njihovu igru i da iskoristimo svaku šansu koja nam se bude ukazala na sutrašnjoj utakmici. Lako je sve to pričati, videćemo, imamo utakmicu i imamo da sep ripremimo još dodatno kroz analize. Protiv ovakovg protivnika, na ovakvom nivou... Koncentracija mora da bude na najvišem nivou.
Da li se spremate za varijantu da promene u timu?
- Nisam stigao da se upoznam sa planovima Fariolija. Oni imaju na svakoj poziciji izuzetno kvalitetne igrače, dobre. Mislim da nije njima problem da li će nekog igrača ostaviti ili neće. Svesni smo i znamo da imaju veliki derbi portugalskog prvenstva. Ono što je do nas je da vodimo računa šta ćemo mi sutra, nego koji će igrači Porta izaći sutra. Bilo koji tim da izvede, videli ste izmene koje napravi uvek, oni mogu da donesu više nego igrači koji su počeli utakmicu. Jako je dobro izbalansirana ekipa u svim delovima tima.
Kakav je utisak koliko su komplementarni Hendel i Elšnik ili je za Porto potreban nešto defanzivniji veznjak, kako bi se zaustavio napadački potencijal.
- Oni su odigrali dve utakmice, protiv Partizana i Seltika. Tomas zajedno sa Elšnikom, znate da je nama Rade Krunić koji je bio u najboljoj formi, koji je igrao jako dobro. U ovom trenutku razmišljamo o svim opcijama, bez obzira na sve, Tomas i Elšnik su odigrlai dobro. Ono što sam rekao i pre utakmice sa Seltikom i posle, ono što očekujem od moje ekipe da u svakoj narednoj utakmici budemo malo bolji. Imamo dosta prostora, opet smo tim jedan koji relativno na okupu. Imamo igrače koji su otišli, drugačiji je mehanizam, ono što mi zadaje muke i glavobolje je kakvi ćemo biti mi, nego kakav će biti protivnik.
Prvotimac Crvene zvezde Bruno Duarte takođe je izneo očekivanja pred meč sa Portom.
- Očekujemo veoma težak meč, ali smo fokusirani da damo svoj maksimum sutra i ko zna, možda ih iznenadimo i pobedimo ukoliko mogu da postignem gol, još i bolje. Samo je važno da pobedimo. Mi želimo da damo svoj maksimum i odemo odavde sa bodovima. Biće interesantno meč i zaista smo fokusirani da osvojimo bodove ovde.
Da li si pričao sa saigračima, Hendel je takođe igrao ovde?
- Da, dobili smo informacije vezane za intenzitet ovog tima. Da njihov tim dodaje intenzitet, to je najvažnije. Znamo da oni igraju sa niskim blokom, to je ogroman pritisak. Mi ćemo naći prostor da ih iznenadimo.
Porto je favorit...?
- Mislim da oba tima imaju sjajan istorijat u fudbalu, to su dva velikana u evropskom fudbalu. Nekima je vreme dalo bolji trenutak, nekima ne. Oba tima su se borila za nacionalne nagrade, borili su se u nacionalnim šampionatima. Kad govorimo o sutrašnjem meču, Porto je definitivno favorit, ali evropski mečevi, evropske utakmice mogu da nose iznenađenje i upravo zato treba ostati koncentrisan i verovati u pobedu.