Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde odradili su trening na stadionu "Dragao", pred sutrašnju utakmicu protiv Porta od 21.00 čas.

Trener Vladan Milojević na teren stadiona "Dragao" izveo je sva 23 fudbalera koje je poveo u Portugal.

Trening Zvezde pred Porto Izvor: Kurir

Teren stadiona FK Porto zaista deluje kao travnati tepih i biće užitak igrati na njemu. Fudbaleri Crvene zvezde uživali su tokom treninga, lepo su se rastrčali, posebno radeći sa loptom. Bio je to lagani trening, gde su igrači istrčavali kratke deonice, a golmani Mateus, Foster i Guteša radili sa loptom. Marko Arnautović sam je radio određene vežbe i pokazao da je veoma motivisan za utakmicu protiv Porta.

Fudbaleri Crvene zvezde trenirali su podeljeni u tri manje grupe, igrali su popularnu "ševu" dobro se zabavljajući.

Atmosfera u timu obećava, štaviše ona nikada nije bila sporna, a bilo bi lepo da fudbaleri Crvene zvezde sutra zadrže osmehe na licu i sa pozitivnim rezultatom se vrate iz Porta.

Foto: Aleksandar Radonić / Kurir sport