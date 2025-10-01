Slušaj vest

Jedan navijač Sportinga iz Lisabona primljen je u bolnicu, a dvojica navijača Napolija uhapšena su zbog nereda uoči večerašnje utakmice u Napulju, u drugom kolu fudbalske Lige šampiona.Automobili su oštećeni, a navijači su se gađali stolicama iz restorana i kafića u centru Napulja, uoči utakmice na stadionu "Dijego Maradona", prenela je Gazeta delo Sport.

Čini se da su navijači Napolija napali navijače Sportinga koji su sedeli u restoranu i tada su na njih bacali stolice i stolove.

Utakmica počinje večeras od 21 čas.

Napoli ;je u prvom kolu Lige šampiona izgubio od Mančester sitija 0:2, a Sporting je pobedio Kairat 4:1.