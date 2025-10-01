MITROVIĆ REŠETA, ALI I ASISTIRA! Srbin nastavlja da briljira! Napadač Orlova diže formu pred mečeve reprezentacije, ovo raduje Piksija!
Srpski napadač bio je jedan od najzapaženijih igrača u ubedljivoj pobedi katarskog tima nad Al Tadomonom iz Jemena 5:0, u prvom kolu grupe B Lige šampiona Persijskog zaliva.
Golgeter reprezentacije Srbije najpre je upisao asistenciju za Rodriga u 68. minutu, a tačku na meč stavio je u šestom minutu nadoknade, kada je i sam zatresao mrežu za konačan rezultat.
Pored Mitrovića i Rodriga, dvostruki strelac bio je Rožer Guedeš (17. i 27. minut), dok je gostujući igrač Ajub Tlili u 49. minutu postigao autogol.
Mitrović je od dolaska u Al Rajan upisao tri gola i dve asistencije u samo četiri utakmice, potvrđujući da je pojačanje punog pogotka za katarski klub.
Naredni izazov za Al Rajan sledi već u subotu, kada će u okviru Kupa Katara ukrstiti koplja sa ekipom Lusaila.