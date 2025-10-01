Slušaj vest

Srpski napadač bio je jedan od najzapaženijih igrača u ubedljivoj pobedi katarskog tima nad Al Tadomonom iz Jemena 5:0, u prvom kolu grupe B Lige šampiona Persijskog zaliva.

Golgeter reprezentacije Srbije najpre je upisao asistenciju za Rodriga u 68. minutu, a tačku na meč stavio je u šestom minutu nadoknade, kada je i sam zatresao mrežu za konačan rezultat.

Pored Mitrovića i Rodriga, dvostruki strelac bio je Rožer Guedeš (17. i 27. minut), dok je gostujući igrač Ajub Tlili u 49. minutu postigao autogol.

Mitrović je od dolaska u Al Rajan upisao tri gola i dve asistencije u samo četiri utakmice, potvrđujući da je pojačanje punog pogotka za katarski klub.

Aleksandar Mitrović Foto: Starsport, 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©

Naredni izazov za Al Rajan sledi već u subotu, kada će u okviru Kupa Katara ukrstiti koplja sa ekipom Lusaila.

Ne propustiteFudbalMITAR NASTAVLJA DA REŠETA I U KATARU! Reprezentativac Srbije ponovo zatresao mrežu i obradovao Piksija pred meč odluke!
Aleksandar Mitrović
FudbalNOVI KLUB - STARE NAVIKE: Mitrović pogodio na debiju za Al Rajan
profimedia-0993580095mitar.jpg
FudbalSADA I ZVANIČNO: Aleksandar Mitrović u Al Rajanu do 2028. godine
profimedia-0910478393mitar.jpg
FudbalPOTPUNO NEOČEKIVANO! MITROVIĆ IMA NOVI KLUB?! Odjeknula prava "bomba" iz Katara - evo gde srpski fudbaler nastavlja karijeru!
profimedia-0872017870mitar1.jpg

Aleksandar Mitrović posle poraza od Engleske Izvor: Kurir