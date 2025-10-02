Slušaj vest

Vanja Milinković-Savić nije bio deo reprezentacije još od juna 2024. godine i Evropskog prvenstva, Dragan Stojković ga je pomenuo pred prethodne utakmice, a pitanje da li će se naći na spisku selektora za oktobarske mečeve protiv Albanije i Andore.

U međuvremenu, Milinković-Savić je napravio veliki korak unapred u karijeri, iz Torina je prešao u Napoli i sada brani u Ligi šampiona i to kako...

Vanja Milinković-Savić Foto: EPA-EFE/MATTEO BAZZI, /IPA / Sipa Press / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Na utakmici protiv Sportinga koja je u sredu uveče odigrana na stadionu Dijego Maradona u okviru drugog kola Lige šampiona, Vanja je sačuvao pobedu svom timu.

Napoli je pobedio rezultatom 2:1, zahvaljujući tandemu Kevin de Brujne (dve asistencije) - Rasmus Hojlund (dva gola, 36. i 79. minut).

Vanja Milinković-Savić je takođe imao veliku ulogu, posebno u samoj završnici, odnosno u 94. minutu utakmice kada je sjajnom reakcijom sprečio izjednačenje i odbranio udarac Mortena Hjulmanda.

Pogledajte kako je to izgledalo:

