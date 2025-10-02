Slušaj vest

Murinjo koji je 2004. godine vodio Porto do krova Evrope i osvajanja Lige šampiona sada vodi ljutog rivala ove ekipe, Benfiku.

U nedelju će u okviru 8. kola portugalskog prvenstva biti odigran upravo derbi između Porta i Benfike, a Murinjo je, nakon utakmice svog tima u Londonu protiv Čelsija pomenuo narednog rivala.

Benfika je u drugom kolu Lige šampiona izgubila rezultatom 1:0, ali je "posebni" bio zadovoljan onime što je video od svojih fudbalera.

"Pričao sam momcima da je Čelsi bolji od Porta. Ako smo došli ovde da ovako igramo, moramo da budemo pozitivni u vezi budućih utakmica", rekao je Murinjo posle utakmice.

A, onda, u sredu, trener Porta Frančesko Farioli, na konferenciji za medije pred susret sa Zvezdom je upitan za komentar na reči čuvenog Portugalca.

"Za mene, ako imate neko pitanje o Crvenoj zvezdi, zahvalan sam, jer je to jedino o čemu želim da pričam", poručio je Farioli.

U svakom slučaju, biće zanimljiv susret njega i Murinja, ali prethodno se nadamo zanimljivom meču protiv Crvene zvezde koji je zakazan za četvrtak od 21 čas.

