Milan Kolarević je dobio svoju šansu na meču „stare dame“ i Železničara i pokazao da zaslužuje minute na terenu.

Zabeležio je asistenciju, a milimetri su odlučili da pogodak za potpuni preokret ne bude regularan…

– Veoma mi je značio dobar početak. Od svog dolaska bio sam spreman i strpljivo čekao šansu. Znao sam da moram da je iskoristim čim je dobijem. Tako je i bilo. Asistencija nakon dva minuta donela mi je još više samopouzdanja i energije. Nažalost, poništen gol koji je mogao da okrene utakmicu u našu korist i donese nam pobedu. Ali nema veze, već smo fokusirani na sledeću utakmicu – počeo je priču Kolarević.

Utakmica za Kabel prethodila je debiju, a Kolarević je i tada bio sjajan – pogodak mu je dodatno podigao samopouzdanje.

– Zadovoljan sam svojom formom trenutno. Zbog manje minutaže odlučio sam da igram i za Kabel i da to nadoknadim. Presrećan sam, naravno, što sam se na prvoj utakmici za Kabel upisao u strelce. Na meni je da nastavimo ovako, tačnije, još jače i da budem sve bolji kako sezona odmiče.

Ambicije Vojvodine zahtevaju da se na svako meču ide na pobedu.

– Ne mogu da kažem da je početak sezone odličan. Ipak smo kiksnuli na nekim utakmicama koje smo morali da pobedimo, ali to je fudbal i nastavljamo dalje. Ambicije i ciljevi su nepromenjeni, znamo šta se od nas očekuje i spremni smo da to i ostvarimo.

Uoči predstojećeg derbija protiv Partizana, poruka mladog veziste je jasna.

– Očekujem jednu odličnu utakmicu. Spremamo se cele nedelje i fokusirani smo samo na pobedu. Izuzetno poštujemo rivala, ali idemo u Beograd da učinimo sve kako bi došli do pobede – jasan je Kolarević.

