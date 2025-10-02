Fudbaler Čukaričkog je na kraju birao između Pavkova i Arnautovića.
Fudbal
TEDIĆ IZABRAO NAJBOLJEG NAPADAČA U SUPER LIGI SRBIJE! Nije bilo lako, ali na kraju je "presekao"
Slušaj vest
Slobodan Tedić nedavno je produžio ugovor sa Čukaričkim, a sada je bio gost i jedne zanimljive rubrike sajta Super lige Srbije "ili - ili".
Naime, Tedić između dvojice igrača iz Superlige, imao je povremeno i neke dileme, da bi na kraju objasio zbog čega se odlučio ko je po njemu najbolji.
Marko Arnautović, Aleksandr Katai, Uroš Miladinović, Andrej Kostić, Milan Pavkov ili neko treći...
Pogledajte u videu ko je pobednik:
Reaguj
Komentariši