Slobodan Tedić nedavno je produžio ugovor sa Čukaričkim, a sada je bio gost i jedne zanimljive rubrike sajta Super lige Srbije "ili - ili".

Naime, Tedić između dvojice igrača iz Superlige, imao je povremeno i neke dileme, da bi na kraju objasio zbog čega se odlučio ko je po njemu najbolji.

Marko Arnautović, Aleksandr Katai, Uroš Miladinović, Andrej Kostić, Milan Pavkov ili neko treći...

Pogledajte u videu ko je pobednik:

