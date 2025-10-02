Slušaj vest

Katalonci se još uvek nisu vratili na Kamp Nou zbog renoviranja i i dalje su domaćini na Olimpijskom stadionu u Barseloni.

Utakmicu drugog kola Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena uživo je gledalo nešto više od 50.000 ljudi, a među njima je bio i Luis Figo.

Nekadašnji fudbaler Barselone nije doneo sreću tom timu koji je izgubio rezultatom 2:1 nakon preokreta Parižana i gola Gonsala Ramoša u 90. minutu.

A nije se ni nekadašnji fudbaler veznog reda usrećio dolaskom na stadion pošto je na njegov račun stiglo puno uvreda nakon što su navijači primetili da je prisutan.

"Taj Portugalac je kučkin sin", skandirali su navijači, a veruje se da je to bilo namenjeno Figu kojem očigledno nikada neće oprostiti činjenicu da je iz Barselone prešao u Real Madrid.



Svinjska glava



Luis Figo je napravio jedan od najkontroverznijih poteza u istoriji fudbala kada je 2000. godine odlučio da iz Barselone pređe u madridski Realza tada rekordnih 44 miliona evra.

"Odlazak iz Barselone mnogo me je izmorio, bio sam pod velikim pritiskom. Pomislio sam da možda ne bih mogao to da uradim, ali prelazak u Real nije bio samo zbog sportskih i finansijskih razloga, već i zbog nekih ljudi", rekao je Figo jednom prilikom za sajt španske Primere.

Portugalac, osvajač Zlatne lopte iste godine, priznao je da je mnogo razmišljao da li da napravi takav potez.

Iako su ga mnogi poštovali kao vrhunskog fudbalera, njegov transfer iz Barselone u Real bio je povod da se cela Katalonija okrene protiv ovog igrača koji je preko noći od miljenika postao neprijatelj broj jedan. I ne samo Katalonija, armija Barsinih navijača štirom sveta bila je besna na izdajnički potez njihovog dojučerašnjeg idola.

Cela situacija se desila kada se Florentino Perez kandidovao za predsednika Reala i kao obećanje naveo to da će dovesti jednu zvezdu Barselone. Figov menadžer je osetio šansu da zaradi, pa je potpisan predugovor. Međutim, ni fudbaler ni njegov menadžer nisu verovali da će Perez pobediti. Ali, desilo se potpuno suprotno.

"Kad je Figo video u šta se uvalio, kada su počeli da prete i njegovim ćerkama, počeo je da se povlači. Rekao je menadžeru Vejgi da neće u Real. Ali, problem je bio što je u ugovoru stajalo da ako Figo ne pređe u Madrid, moraće da plati Realu 35 miliona evra obeštećenja", rekao je dobro obavešten izvor za španske medije.

Epilog je poznat - Figo je prešao u Real, čime je načinio jednu od najvećih izdaja u svetu fudbala. Prilikom svakog gostovanja na "Nou Kampu" bio bi dočekan na nož, a ostaće upamćeno i da su ga navijači Barselone na El Klasiku odigranom 2022. godine gađali svinjskom glavom.

