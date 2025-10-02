Slušaj vest

Crno-beli će morati da isplate nekadašnjem igraču Patriku Andradeu 1,3 miliona evra!

Andrade je u Partizanu igrao u sezoni 2022/23, a izgleda da u toj sezoni nije dobio ništa od novca...

Fudbaler sa Zelenortskih Ostrva je odigrao 26 utakmica i na njima postigao dva gola uz tri asistencija. Crno-beli, na čelu sa bivšom upravom, nisu isplaćivali plate igraču veznog reda.

Andrade je otišao iz Humske posle godinu dana, a klub je tužio Sudu za sportsku arbitražu u Lozani (CAS).

1/9 Vidi galeriju Patrik Andrade u dresu Partizana Foto: FK Partizan/Sandić Foto, FK Partizan/ Miroslav Todorović

Kako saznaje i prenosi "Mozzart sport", Partizan je izgubio spor i moraće da plati fudbaleru 1,3 miliona evra i to u hitnom roku kako bi prošao predstojeći UEFA monitoring.

Andrade je tužio klub tokom 2024. godine što je otkriveno javnosti kada je novo rukovodstvo došlo u klub.

Fudbaler nije dobio gotovo ništa od obećane zarade i tužba je bila logičan splet događaja. Problem za crno-bele predstalja činjenica da je i agent koji je doveo Andradea letos tužio Partizan zbog zaostalih dugovanja prema njemu (270.000 evra).

Kurir sport/Mozzart sport

Bonus video: