- Bizaran ukus donosi priča oko smeštaja. Dinamo je dobio dozvolu UEFA da iz razloga bezbednosti trening i službenu konferenciju pred utakmicu održi u Zagrebu. To je sve urađeno u sredu. Međutim, morali su najmanje 24 sata pre utakmice da dođu u Srbiju i tamo dočekaju sam meč. Tako je propala opcija da "modri" četvrtak dočekaju u nekom gradu u Hrvatskoj u blizini granici i da se odatle zapute u Bačku Topopu. Noć sredu na četvrtak ekipa je morala da prevede u srpskoj prestonici. Od Beograda do Bačke Topole ima oko 160 kilometara što znači barem dva sata putovanja autobusom na dan utakmice. U bližim gradovima u Srbije nije bilo adekvatnog hotela. "Drnadati se" dva sata u autobusu uoči meča - nije idealno. Ako dođe do zastoja u saobraćaju to može da traje i još duže. To može bitno da utiče na pripremu utakmice - piše Jutarnji list.