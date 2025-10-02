MISTERIJA DINAMOVOG BORAVKA U BEOGRADU! Strogo čuvana lokacija za Zagrepčane, posebna ruta i afera "drndanje autobusom"
Pravila UEFA naterala su Dinamo iz Zagreba da mora u Srbiju pred utakmicu protiv Makabija u Bačkoj Topoli.
To se nikako nije svidelo čelnicima ovoga kluba, a posebno im smetaju određeni detalji koji su tiču samog puta. Naime, putovanje autobusom od minimum dva sada na dan utakmice predstavlja problem svima u taboru Dinama.
Njihov boravak u Beogradu prolazi potpuno "inkognito". Nema nikakvih objava, ograni reda drže u tajnosti putanju s kojim će Zagrepčani krenuti put Bačke Topole. O vremenu polaska i svim drugim detaljima govori se samo unutar tima i ovdašnjih ograna bezbednosti i informacije se strugo čuvaju.
Mediji u Hrvatskoj napominju da je Beograd najgora moguća opcija za Dinamo jer ih čeka "dva sata drndanja autobusom".
- Bizaran ukus donosi priča oko smeštaja. Dinamo je dobio dozvolu UEFA da iz razloga bezbednosti trening i službenu konferenciju pred utakmicu održi u Zagrebu. To je sve urađeno u sredu. Međutim, morali su najmanje 24 sata pre utakmice da dođu u Srbiju i tamo dočekaju sam meč. Tako je propala opcija da "modri" četvrtak dočekaju u nekom gradu u Hrvatskoj u blizini granici i da se odatle zapute u Bačku Topopu. Noć sredu na četvrtak ekipa je morala da prevede u srpskoj prestonici. Od Beograda do Bačke Topole ima oko 160 kilometara što znači barem dva sata putovanja autobusom na dan utakmice. U bližim gradovima u Srbije nije bilo adekvatnog hotela. "Drnadati se" dva sata u autobusu uoči meča - nije idealno. Ako dođe do zastoja u saobraćaju to može da traje i još duže. To može bitno da utiče na pripremu utakmice - piše Jutarnji list.
Meč između Makabija i Dinama igra se večeras od 21 čas u Bačkoj Topoli. Podsećamo da je navijačima gostujućeg tima zabranjen dolazak na ovu utakmicu iz bezbednosnih razloga.