Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde bili su oduševljeni kvalitetom trave i terena stadiona "Dragao" na kojem će večeras (21.00) igrati protiv Porta, u drugom kolu Lige Evrope.

Stadion "Dragao" je pravi fudbalski lepotan, zdanje izgrađeno 2003. godine za potrebe Evropskog prvenstva u Portugalu 2004. i danas izgleda impozantno.

Stadion je dizajnirao domaći arhitekta Manuel Salgado, a pored fudbalskih utakmica na njemu se organizuju muzički koncerti i slične prigodne manifestacije. Građen je od betona i čelika.

Izgradnja stadiona "Dragao", što u prevodu znači "Stadion zmaja" koštala je između 98 i 125 miliona evra i u vreme izgradnje bila je jedna od najvećih investicija za opštinu Porto. Kapacitet stadiona je nešto više od 50.000 mesta.

Sam stadion "Dragao", posebno njegova unutrašnjost podseća na pravi muzej fudbalskog kluba Porto. Dugački tuneli iskorišćeni su za pravu galeriju fotografija koja pokazuje bogatu istoriju ovog kluba i sve domaće i evropske trofeje koje je osvojio.

Dominira fotografija osnivača kluba, čuvenog trgovca vina Antonija Nikolaua, koji je sa grupom istomišljenika 1893. pokrenuo fudbalski sekciju, a tu su i legendarni fudbaleri koji su pisali stranice kluba kao što su Žoao Pinto, Fernando Gomez, Vitor Banja, Deko, Rabah Mađer, Žorž Kosta, Radamel Falkao, Rikardo Karvaljo, Hulk, Bruno Gomez...

Tu je i čuvena fotografija najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba Žozea Murinja kad ljubi trofej Lige šampiona. Sa druge strane zida nalazi se unikatna postavka koju organizuju i prave navijači Porta. Tačnije simpatizeri kluba donose šalove i dresove kluba, a onda ih na zid kače i to sve deluje zaista originalno i impozantno kada se pogleda.

Posebna atrakcija za fudbalski klub Porto je njegov klupski autobus. Ofarban je u plave boje kluba, a sa strane dominira veliki znak, koji je simbol Porta skoro 130 godina.

